Photo d’illustration. © Tim Douet

Un appel anonyme crée la panique et déclenche une alerte à la bombe dans un collège de Caluire

  • par Clémence Margall

    • Une alerte à la bombe a été déclenchée ce lundi 22 septembre au collège Charles-Senard, à Caluire-et-Cuire, après qu’un appel anonyme a prévenu qu'un engin explosif a été déposé dans l’établissement.

    À la mi-journée, le collège Charles-Senard, à Caluire-et-Cuire, a reçu un appel anonyme prévenant qu’un engin explosif avait été déposé dans l’établissement scolaire. Selon nos confrères du Progrès, l’alerte a aussitôt été donnée, les élèves et enseignants ont été confinés tandis que quatre équipages de police ont lancé des recherches.

    Un chien spécialisé dans la recherche d’engin explosif a également été dépêché sur place. Toujours selon nos confrères, aucune bombe n’avait été retrouvée à 15h30. Une enquête a été ouverte pour identifier l’origine de l’appel anonyme. L’accès au collège a quant à lui été interdit le temps des investigations.

    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    Fin de la scolarisation à Genève : une décision "injustifiée" et "brutale" pour la préfète d’Auvergne-Rhône-Alpes

