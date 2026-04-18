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L’usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval. Capture d’écran Google Maps

Saint-Genis-Laval : un employé d'une usine Lustucru décède dans un accident

  • par LC

    • Un grave accident du travail a eu lieu ce vendredi soir au sein de l'usine Lustucru Frais, située à Saint-Genis-Laval. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé.

    Scène d'horreur au sein de l'usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval (Rhône). Selon les informations du Progrès, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années s'est tué ce vendredi soir dans un accident du travail. Alors qu'il nettoyait un laminoir à pâtes, dont la fonction principale est l'aplatissement des pâtes, l'employé aurait été happé par la machine aux alentours de 23 heures.

    Malgré l'intervention des secours, le jeune homme n'a pas survécu.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : victime d’un accident de travail, un jeune de 25 ans amputé d’un pied

    Une enquête ouverte

    Toujours d'après les informations du Progrès, la chaîne de production est à l'arrêt depuis ce samedi matin et quelque 150 personnes ont été placées en chômage technique.

    Une enquête a également été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.

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