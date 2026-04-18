Saint-Genis-Laval : un employé d'une usine Lustucru décède dans un accident

Un grave accident du travail a eu lieu ce vendredi soir au sein de l'usine Lustucru Frais, située à Saint-Genis-Laval. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé.

Scène d'horreur au sein de l'usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval (Rhône). Selon les informations du Progrès, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années s'est tué ce vendredi soir dans un accident du travail. Alors qu'il nettoyait un laminoir à pâtes, dont la fonction principale est l'aplatissement des pâtes, l'employé aurait été happé par la machine aux alentours de 23 heures.

Malgré l'intervention des secours, le jeune homme n'a pas survécu.

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Une enquête ouverte

Toujours d'après les informations du Progrès, la chaîne de production est à l'arrêt depuis ce samedi matin et quelque 150 personnes ont été placées en chômage technique.

Une enquête a également été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.