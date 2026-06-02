Actualité

Vent, orages, pluie... La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance ce mardi 

  • par Clémence Margall

    • Météo France place l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour orages ce mardi 2 juin. Des vigilances pour vent et pluie-inondation sont également activées dans certains départements. 

    Les vigilances se multiplient ce mardi 2 juin en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble du territoire est, en effet, placé en vigilance jaune pour orages par Météo France, soit le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Allier. 

    À noter également que les départements de l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont placés en vigilance jaune pour vent. 

    Une vigilance pour pluie et inondation est également activée dans les trois derniers départements. 

    à lire également
    Lyon : un exercice de sécurité civile organisé ce mardi dans le 7e arrondissement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vent, orages, pluie... La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance ce mardi  07:48
    Lyon : un exercice de sécurité civile organisé ce mardi dans le 7e arrondissement 07:30
    Météo Lyon nuages
    Météo : des orages, mais 24 degrés attendus ce mardi à Lyon  07:14
    François-Xavier Pénicaud
    "Nous ne serons pas un groupe de pourrissement", assure Pénicaud (Coeur lyonnais) 07:00
    Article payant À Lyon, la guerre en Iran fait vaciller la reprise immobilière 01/06/26
    d'heure en heure
    Article payant Rencontres amoureuses à Lyon : la fin du hasard ? 01/06/26
    JO 2030 : la gauche régionale salue le regroupement du pôle glace à Lyon 01/06/26
    Festival des cuisines du monde
    Du Pérou à la Guinée, un festin de 18 pays s'installe à la Guillotière 01/06/26
    Le disque protoplanétaire d’AB Aurigae. © ESO
    Des chercheurs lyonnais assistent à la naissance de planètes en temps réel 01/06/26
    Les 130 ans de Fourvière : la grande fête à ne pas manquer 01/06/26
    L'aéroport Lyon-Bron ouvre son tarmac pour une course solidaire 01/06/26
    La Ville de Villeurbanne lance le Week Festival, une semaine d'animations pour les jeunes 01/06/26
    Lyon : la brasserie l’Espace ferme définitivement ses portes place Bellecour 01/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut