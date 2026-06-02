Vent, orages, pluie... La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance ce mardi 

Météo France place l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour orages ce mardi 2 juin. Des vigilances pour vent et pluie-inondation sont également activées dans certains départements.

Les vigilances se multiplient ce mardi 2 juin en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble du territoire est, en effet, placé en vigilance jaune pour orages par Météo France, soit le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Allier.

À noter également que les départements de l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont placés en vigilance jaune pour vent.

Une vigilance pour pluie et inondation est également activée dans les trois derniers départements.