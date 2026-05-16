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Avalanche PGHM secours en montagne
L’Isère, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes en vigilance. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Avalanches : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par Corentin Lucas

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance météo ce samedi 16 mai.

    Ce samedi 16 mai, troisième et avant-dernier jour du week-end prolongé de l’Ascension, Météo France a placé trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour risque d’avalanches.

    L’Isère, la Haute-Savoie, ainsi que les Hautes-Alpes sont concernées par cette alerte. La vigilance ne sera pas levée avant dimanche, si les conditions météorologiques le permettent. La prudence est donc de mise sur les massifs de ces trois zones.

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