Faits divers
Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Irigny : un incendie se propage et détruit un véhicule

  • par Louise Ginies

    • D'après les informations du Progrès, un feu s'est propagé chemin de Vénières à Irigny ce vendredi après-midi et a complètement détruit un véhicule garé à proximité.

    Un incendie parti d'un cabanon de jardin à Irigny (Rhône) a fait bien des dégâts ce vendredi 10 avril dans l'après-midi. Selon les informations du Progrès, leu feu aurait commencé sur le terrain d'une propriété chemin de Venières. En raison du vent, il se serait ensuite rapidement propagé à la végétation, mettant le feu à plusieurs arbres et gagnant peu à peu en puissance.

    Les flammes ont ensuite atteint une voiture garée à proximité : elle a été entièrement détruite par les flammes. Le feu, relativement important, a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers d'Oullins-Pierre-Bénite ainsi que celle de la police municipale et des gendarmes pour sécuriser la zone. Il a finalement été maîtrisé avant de se répandre aux habitations voisines et n'a, heureusement, fait aucune victime.

    Lire aussi : Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : les salariés de retour dans la partie non endommagée dès demain

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