Féminicide : un dernier hommage rendu à Zaïa Binet à Crémieu

Dimanche 17 mai, un dernier hommage a été rendu à Zaïa Binet, une jeune aide-soignante assassinée en Isère en novembre dernier.

Dimanche 17 mai, plus de 150 personnes se sont réunies dans le parc de l'Ehpad Jeanne-de-Chantal à Crémieu (Isère). L'occasion de rendre hommage à Zaïa Binet, une jeune aide-soignante tuée en novembre dernier. Pour rappel, le corps de la jeune femme de 27 ans, avait été retrouvé sans vie, dans une voiture incendiée à Saint-Marcel-Bel-Accueil.

La piste du féminicide étant privilégiée, son compagnon avait été interpellé dans la foulée et mis en examen pour "meurtre sur conjoint". Il est actuellement placé en détention provisoire, tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Zaïa Binet avait grandi entre Lyon, les Hautes-Alpes et l'Isère. Elle travaillait au sein de l'Ehpad Jeanne-de-Chantal, où la cérémonie d'hommage a été organisée.

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