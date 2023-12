Rénovation énergétique : les grandes étapes à connaître

Augmentation des prix de l’énergie, blocage du marché immobilier, changement climatique… Les raisons de rénover son logement sont multiples. 14 % des foyers de la métropole de Lyon sont d’ailleurs en précarité énergétique. Lyon Capitale fait le point sur ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans un chantier.

Lyon grelotte. L’été indien s’en est allé. Pour beaucoup, sonne l’heure d’allumer le radiateur, de mettre un chandail… et de penser à rénover son logement. Les motivations sont diverses : désir de limiter son empreinte carbone, de faire baisser la facture hivernale, mais aussi, bien souvent, de ne pas perdre en valeur immobilière. La conjoncture économique y est pour beaucoup. Qu’il soit collectif ou individuel, au gaz, au fioul ou à l’électricité, le chauffage des Lyonnais coûte de plus en plus cher. Rien que sur le gaz, les prix ont augmenté de plus de 20 % entre juillet et décembre 2023. Considérable lorsqu’on sait que le gaz représente la moitié de la consommation énergétique des habitants du Grand Lyon selon l’Observatoire régional climat air énergie d’Auvergne-Rhône-Alpes (Orcae). Côté électricité, le tarif bleu d’EDF a subi deux hausses de 15 % et 10 %, depuis le début de l’année, atteignant des niveaux historiques malgré le bouclier tarifaire. À tout cela s’ajoutent les nouvelles règles contraignantes à propos du marché de la location, déclarant insalubres les passoires thermiques.

Résultat, la rénovation énergétique convainc de plus en plus de propriétaires. De fait, un quart des logements de Lyon disposent d’une étiquette E, F ou G, sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). Sans rénovation, les G seront interdits à la location en 2025, les F en 2028. Quant à la vente des passoires énergétiques, le calcul est simple : un bien noté F ou G est cédé environ 15 % moins cher qu’un autre noté A ou B, selon la chambre des notaires du Rhône. “Le taux de négociation du prix de vente est d’environ 6 % à Lyon pour les biens classés F et G”, abonde la plateforme SeLoger.

Politiquement, le chantier est gigantesque dans la métropole de Lyon : au total, 90 000 ménages sont identifiés (de manière statistique) comme étant en situation de précarité énergétique d’après le Schéma directeur des énergies de 2019-2030. Cela représente environ 14 % des foyers du territoire. Sur ce constat, la majorité écologiste ambitionne de rénover 10 000 logements par an. Les résultats sont encore loin d’être probants, avec seulement 8 000 rénovations de logements financées en trois ans et 24 000 depuis 2015. Néanmoins, la tendance est enclenchée. À terme, aucun propriétaire ne pourra y échapper. Dès lors, si la décision est prise de casser la tirelire et d’engager une rénovation, voici les principales étapes à connaître afin d’optimiser au maximum son temps et ses finances.