Mobilisés devant la Métropole de Lyon, ils alertent sur les expulsions de femmes et leurs bébés

Un rassemblement s'est tenu ce jeudi devant la Métropole qui a décidé d'expulser une femme et son nouveau-né de leur hôtel.

Le collectif Solidarité entre femmes à la rue appelait à un rassemblement devant la Métropole de Lyon ce jeudi 30 novembre. Cette mobilisation avait notamment lieu en raison de la décision de la Métropole de remettre à la rue Laetitia et son bébé d'un mois. Aux alentours de 13h30, une trentaine de personnes se sont ainsi réunies devant le bâtiment du 20 rue du Lac pour attirer l'attention des institutions.

Expulsée d'un squat en juin alors qu'elle était enceinte, Laetitia était logée jusqu'ici par la Maison de veille sociale (MVS) dans un hôtel. Son mari, quant à lui, n'a pas pu bénéficier de ce logement temporaire. "On m'a dit que j'aurais mieux fait de me dire isolée, mais ce n'était pas envisageable pour moi", confie-t-elle. Cependant, ayant accouché il y a un mois, Laetitia et sa petite fille doivent être remises à la rue ce vendredi 1er décembre. "Je l'ai appris il y a deux jours. Si on ne me propose pas de solution je vais essayer d'aller au CCVA de Villeurbanne", explique la quadragénaire.

Une expulsion en pleine trêve hivernale

La Métropole de Lyon a ainsi la charge de la protection de l'enfance ; sa politique concernant les femmes enceintes sans-abris diffère selon leur situation maritale. Ainsi, une femme seule est logée jusqu'aux trois ans de l'enfant, tandis qu'une femme en couple est remise à la rue après un mois. "Leur mise à l'abri repose sur les soignants, les enseignants et les collectifs militants", déplore la porte-parole du collectif Solidarité entre femmes à la rue.

Par ailleurs, la trêve hivernale s'applique dans toute la France depuis le 1er novembre et jusqu'au 31 mars 2024. Bien qu'elle ne concerne que le locataire d'un logement, la mise à la rue de femmes et leurs nourrissons à l'approche de l'hiver surprend. "On n'imaginait pas que cette pratique illégale allait se poursuivre pendant la trêve hivernale", indique le collectif.

Un cas non-isolé

Laetitia, Hassani, Laure, Hasna, de nombreuses femmes au parcours similaire étaient mobilisées ce jeudi après-midi. Fadela, qui a accouché le 26 novembre, a déjà été avertie de sa remise à la rue à Noël. "J'ai vraiment peur pour le bébé et pour mes deux enfants. J'ai peur du froid et pour ma santé", confie-t-elle. "La métropole annonce une campagne de sensibilisation pour les femmes victimes de violences, mais elle nie les violences subies par celles qu'elle remet à la rue", dénonce le collectif Solidarité entre femmes à la rue. "Où est leur féminisme quand il s'agit de femmes précaires?", ajoute la porte-parole.

Après une heure de mobilisation, la Métropole a finalement accepté de recevoir une délégation pour échanger. Malgré l'absence des élus métropolitains, un petit groupe a ainsi pu entrer aux alentours de 14h20. Accueillis par un chargé de mission, les représentants du collectif ont pu faire entendre leurs revendications. Ils ont notamment demandé que le droit à un hébergement d'urgence des femmes sans-abris soit respecté et qu'elles ne soient pas exclues sans solution de secours.