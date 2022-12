Haute-Savoie : Saint-Gervais, un hiver nature au pied du Mont-Blanc

À deux bonnes heures de route de Lyon, la station de Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc, vous attend pour un hiver placé sous le signe de la nature et du bien-être.

Majestueux paysages

Direction la Haute-Savoie. Avec les 255 pistes de ses deux domaines Évasion Mont-Blanc et Les Houches Saint-Gervais, la station de Saint-Gervais, à 2 heures 30 de Lyon, est le paradis des skieurs alpins. Mais pas que. Cet hiver, prenez le temps de (re)découvrir en douceur les majestueux paysages du pays du Mont-Blanc, à pied, en raquettes ou crampons aux pieds pour les plus audacieux. Prenez le temps de respirer, en profitant des bienfaits de l’eau thermale de Saint-Gervais, dans un cadre naturel préservé. Cet hiver, Lyon Capitale vous emmène pour un séjour 100 % nature et bien-être.

Un hiver 100 % natureSaint-Gervais bénéficie d’une localisation exceptionnelle dans le val Montjoie, en haute vallée de l’Arve, au pays du Mont-Blanc. Et pour cause : le point le plus haut de la commune n’est autre que le toit de l’Europe en personne et ses 4 808 mètres d’altitude.

En bas, quatre villages authentiques : Le Fayet (580 mètres), Saint-Gervais (850 mètres), Saint-Nicolas-de-Véroce (1 150 mètres) et Le Bettex (1 400 mètres). Il faut les découvrir à pied pour mieux profiter de leur charme, de la beauté et de la douceur des paysages alentour.

Au départ de Saint-Nicolas, une jolie petite boucle d’une heure au faible dénivelé vous permettra d’avoir un premier aperçu de cet environnement majestueux. Un itinéraire plus long, d’environ deux heures et un peu plus de 400 mètres de dénivelé, vous fera découvrir le plateau de la Croix, qui offre une vue panoramique sur les sommets environnants.

Il continue ensuite en sinuant entre d’anciennes fermes pleines de charme pour rejoindre le sentier du baroque, qui relie les églises et chapelles baroques de Saint-Gervais.

Le col de Voza, à 1 653 mètres d’altitude, mérite lui aussi le détour en raison de sa vue panoramique sur le Mont-Blanc, le cirque du glacier de Bionnassay et les redoutables aiguilles de Chamonix.

À découvrir en raquettes, en suivant un itinéraire ensoleillé de deux heures au départ du Crozat, non loin de Saint-Gervais. Depuis le même point de départ, il est possible de découvrir le hameau historique de Bionnassay, qui illustre la vie en montagne d’autrefois, où les chutes de neige coupaient certains villages du reste du monde plusieurs mois par an.

Une petite randonnée d’une heure accessible à tous, avec en toile de fond la superbe aiguille de Bionnassay.

Plus d’informations au 04 50 47 76 08

• Vous êtes passionné par la faune et la flore et souhaitez approfondir vos connaissances pendant les vacances ? Les randos botaniques et ornithologiques sont faites pour vous ! L’organisation Hiboux-Cailloux vous emmène à la découverte des oiseaux et des plantes locales, dans des espaces naturels privilégiés, accompagné de guides naturalistes passionnés.

Plus d’informations au 06 73 36 66 64

• Pour vous, les vacances sont plutôt synonymes de détente ? Pas de panique, Saint-Gervais a aussi une activité pour vous !

Que diriez-vous de vous initier ou vous perfectionner au yoga cet hiver ? Au lieu de l’atmosphère renfermée et des tapis de votre salle de sport, profitez de l’air pur des montagnes et de la vue sur les sommets enneigés…

Clémence Cardot, accompagnatrice en montagne, professeure de yoga et conseillère en phytothérapie, vous emmènera dans des excursions en pleine nature, à la recherche du spot parfait pour une séance de yoga apaisante ou un atelier consacré aux plantes médicinales.

Plus d’informations au 06 84 22 59 69

• Pour passer des moments inoubliables en famille cet hiver, vous n’aurez que l’embarras du choix : balade en chiens de traîneau pour les fans de Croc-Blanc, ateliers afin d’apprendre à construire son propre igloo pour les futurs architectes, découverte des étoiles au planétarium pour les astronautes en herbe, boardercross avec la mascotte Charlotte la Marmotte pour les skieurs… À vous de choisir !

Plus d’informations sur : http://www.antarcticroad.fr/, https://www.ski-saintgervais.com/fr/ et https://www.mont-darbois-astronomie.org/

Pour les audacieux

Au pays du Mont-Blanc, dont vous croiserez la silhouette imposante presque chaque fois que vous lèverez les yeux, difficile de résister à la tentation de grimper au sommet du toit de l’Europe…

Pour concrétiser vos rêves d’ascension, rendez-vous auprès de la compagnie des guides de Saint-Gervais. Là-bas, des professionnels de la montagne diplômés vous conseilleront différentes excursions adaptées à votre niveau, toutes plus belles les unes que les autres.

Citons le mont Blanc bien sûr, mais aussi la sublime traversée des aiguilles d’Entrèves, le sommet du Grand Paradis ou encore l’aérienne arête des Cosmiques. Les guides proposent également un stage d’alpinisme pour aborder en douceur votre premier 4 000.

À réserver aux montagnards expérimentés, le mythique raid glaciaire qui relie Chamonix et Zermatt, en Suisse, en sept jours.

Plus d’informations sur : https://www.guides-mont-blanc.com/

Bien-être et cocooning au pied du Mont-Blanc

Après une bonne journée à la neige, direction les thermes de Saint-Gervais. La station thermale des bains du Mont-Blanc offre aux curistes les bienfaits de sa source d’eau chaude depuis 1807 !

Il faut dire que l’eau provient directement des neiges éternelles des sommets environnants, et se charge de nombreux minéraux et oligo-éléments au cours d’un parcours de plusieurs milliers d’années dans la roche et sous terre.

De quoi lui assurer des propriétés fascinantes. Venez les découvrir en passant quelques heures au spa des thermes : ateliers de relaxation, saunas à différentes températures, bains de vapeur, tisanerie et des bassins intérieurs et même à ciel ouvert, au pied des gorges du Bonnant.

Petite nouveauté de cet hiver, spécialement pensée pour les skieurs : un rituel bien-être pour prendre soin de vos pieds malmenés. Après 45 minutes de soins, ils auront retrouvé leur légèreté, prêts à remonter sur les skis le lendemain !

Plus d’informations sur : https://www.thermes-saint-gervais.com/

Le tramway du Mont-Blanc nouvelle génération

Enfin, impossible de parler de Saint-Gervais sans évoquer son célèbre tramway. Surtout que cet hiver, le petit train a presque retrouvé ses vingt ans. Inauguré en 1909, ce train à crémaillère rouge vif est le plus haut de France.

En hiver, il emmène piétons et skieurs jusqu’au plateau de Bellevue (1 800 mètres), en plein cœur du domaine skiable Les Houches Saint-Gervais.

Le trajet est de toute beauté, entre le charme suranné des voitures et les paysages enneigés à admirer, bien au chaud sur les banquettes de bois. Cette année, le petit train se dote de quatre nouvelles rames électriques : les motrices Marie, Jeanne, Anne et Marguerite.

Ces prénoms n’ont pas été choisis par hasard, il s’agit de ceux portés par les filles du fondateur de la société d’exploitation initiale, Pierre Nourry. Ces installations apporteront un plus grand confort aux voyageurs : plus grande capacité d’accueil, meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite, temps de trajet réduit et sécurité renforcée. Mais elles revêtent aussi un objectif écologique : au bout de trois descentes, le tramway aura en effet généré assez d’électricité pour assurer une remontée. Alors, en voiture !

Où loger ?

• Le Cœur des Neiges – 64, chemin du Vieux-Pont, Saint-Gervais-les-Bains - 04 50 54 22 22

• La Féline Blanche Boutique Hôtel – 138, rue du Mont-Blanc, Saint-Gervais-les-Bains - 04 50 96 58 70

• La Ferme de Cupelin – 198, route du Château, Saint-Gervais-les-Bains - 04 50 93 47 30

Où manger ?

• Avanti - Le Saint-Gervais – 680, rue du Mont-Lachat, Saint-Gervais-les-Bains - 04 86 80 74 71

• Rond de Carotte – 50, rue de la Vignette, Saint-Gervais-les-Bains – 04 50 47 76 39

• Le Mont Joly – 4115, route de Saint-Nicolas, Saint-Gervais-les-Bains – 04 50 78 66 14

Événements

• À partir du 14 décembre : exposition Refuges alpins à la maison forte de Hautetour de Saint-Gervais

• Du 21 au 28 décembre : Fête des lumières à Saint-Gervais

• 21 et 22 janvier : White Week-end à Saint-Gervais

• 27 janvier : la Diagonale du Mont-Joly (course de ski de randonnée nocturne)

• 1er mars : grande descente aux flambeaux à Saint-Gervais, sur la piste La Grande Épaule

• Du 18 au 23 mars : festival “Mont-Blanc d’Humour” au théâtre Montjoie de Saint-Gervais

Comment s’y rendre ?

• 2 heures 15 de route depuis Lyon

• 3 heures 30 en TER Lyon – Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet