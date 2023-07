Haute-Savoie : la passion du vélo à Saint-Gervais

On ne présente plus Saint-Gervais-les-Bains, célèbre village-station au pied du Mont-Blanc. Outre ses nombreuses activités sportives et culturelles, cet été, Saint-Gervais accueillera le Tour de France le 16 juillet !

Le pays du Mont-Blanc vibrera au rythme du vélo cet été. Du 16 au 19 juillet, Saint-Gervais accueille le Tour de France, pour la quatrième fois de son histoire. Le territoire a déjà eu cet honneur en 1990, 1992 et 2016. Rien d’étonnant, au vu des paysages qui ont forgé la réputation du pays du Mont-Blanc : des côtes redoutables, dans un cadre naturel idyllique. Pendant quatre jours donc, cette 110e édition du Tour posera son camp de base à Saint-Gervais, pour le plus grand bonheur des fans de cyclisme.

Quatre jours de festivités au rythme du Tour de France

Les festivités commenceront dès le 16 juillet avec l’arrivée de la 15e étape du Tour de France. Partis des Gets, les coureurs devront enchaîner une série de cols aux montées abruptes. À noter, les côtes à plus de 7 % du col de la Forclaz de Montmin et du col de la Croix Fry.

Une petite mise en jambes avant le clou de cette 15e étape : la si redoutée montée au Bettex par la côte des Amerands, dont certains passages atteignent les 17 % de pente ! Une épreuve technique, à la fois physique et mentale, remportée en 2016 par l’Auvergnat Romain Bardet.

Cette année encore, cette arrivée devrait être spectaculaire. Pendant le jour de repos des coureurs, de nombreuses animations seront organisées à Saint-Gervais autour du vélo.

Puis ils s’affronteront à nouveau le 18 juillet dans un contre-la-montre individuel entre Passy et Combloux. Une dénivelée importante attend les coureurs, au cœur de paysages alpins grandioses. Le final à Combloux, face à la masse écrasante du Mont-Blanc, promet d’être spectaculaire !

Le Tour de France continuera sa route dès le lendemain pour sa 17e étape. Au départ de Saint-Gervais, les coureurs sillonneront le Beaufortain, avec plus de 5 000 mètres de dénivelée à la clef…

Là aussi, malgré les paysages grandioses, certaines portions devraient donner quelques sueurs froides aux cyclistes – comme aux spectateurs. Parmi celles-ci, la montée au joli Cormet de Roselend, l’abrupte côte de Longefoy et l’exigeante ascension finale au col de la Loze et ses 2 304 mètres d’altitude.

Virées VTT au pays du Mont-Blanc

En attendant de pouvoir vous mesurer à de telles côtes, Saint-Gervais propose des itinéraires vélo et VTT accessibles à tous. Le plus facile vous emmènera à travers bois, alternant les passages en forêt et les clairières avec toujours une vue à couper le souffle sur le Mont-Blanc.

Un bel itinéraire de moins de 5,6 kilomètres et 149 mètres de dénivelée positive. Idéal pour transmettre aux novices et aux plus jeunes la passion du vélo ! Pour les VTT, un nouveau parcours baptisé “Wizz” vous assurera quelques frissons avec une descente sinueuse de 5 kilomètres en forêt, agrémentée de virages relevés, de bosses et de sauts.

Pour les experts du vélo à assistance électrique, la boucle des quatre communes vous emmènera dans une épopée de 24 kilomètres, avec tout de même plus de 1 000 mètres de dénivelée positive !

Petit plus : ces circuits se trouvant sur le domaine skiable de Saint-Gervais, il est possible, pour certains d’entre eux, d’utiliser les télécabines ou le célèbre tramway du Mont-Blanc.

Afin de découvrir le VTT en famille, Saint-Gervais met à votre disposition différents équipements ludiques. Tout d’abord un Bike Park classique, constitué de modules en bois, pour vous familiariser avec votre bolide.

Puis, pour mettre en pratique vos nouvelles compétences, le Charlotte Bike Park : un itinéraire VTT aisé qui vous emmène à travers bois pour s’exercer en douceur.

Un été 100 % sensations fortes à Saint-Gervais

S’il sera au centre des attentions cet été, il n’y a pas que le vélo à Saint-Gervais. Le territoire est aussi réputé pour ses activités sportives de montagne. En tête de liste : la grimpe !

À la fin de l’été, Le Fayet, un hameau de Saint-Gervais, inaugurera une salle d’escalade flambant neuve ! À l’intérieur : 630 m² de bloc et 1 300 m² de voies allant jusqu’à 15 mètres de hauteur. Soit près de 2 000 m² de grimpe ! À titre de comparaison, le mur de Lyon est à peine plus vaste (2 500 m²).

C’est donc un véritable temple de la grimpe, baptisé “Le Topo”, qui doit ouvrir début septembre au Fayet.

Derrière ce beau projet, on trouve la passionnée de montagne Susi Kriemler-Wiget et sa fille Esther, guide de haute montagne.

Autre nouveauté de cet été : la via ferrata de Saint-Gervais doit être réaménagée et gagner, au passage, en difficulté. Le parcours débutera au parc thermal puis serpentera au cœur des impressionnantes gorges du Bonnant. À déconseiller aux débutants. Pour les autres, il est fortement recommandé de se faire accompagner par un guide.

L’escalade et la via ferrata vous laissent indifférent ? Vous voulez plus de sensations fortes ? Pas de problème ! Tentez donc cet effroyable saut à l’élastique de 65 mètres depuis le pont de Saint-Gervais, au-dessus des gorges du Bonnant.

Une longue chute inoubliable, encadrée par la compagnie des guides et accessible par tous les temps !

Les plus petits aussi auront leur pic d’adrénaline. Les 6 ans et plus adoreront se glisser dans la peau d’un ninja en se mesurant aux épreuves de la “Ninja course”. Un parcours d’obstacles perché à 1 800 mètres d’altitude, face au Mont-Blanc. Ce beau site est accessible en télécabine depuis Saint-Gervais ou Le Bettex, ou à pied depuis Le Bettex au terme d’une randonnée de 1 heure 30 environ. Au programme : 70 mètres de tyrolienne, jeux de corde, épreuves d’équilibre, mur incliné et une vingtaine d’autres modules à découvrir !

Fragiles montagnes

À la du XIXe siècle, les cabanes et autres abris de fortune érigés avec les moyens du bord en pleine montagne laissèrent place à de véritables bâtiments en dur.

Aujourd’hui, les constructions se font plus modernes, avec une architecture qui n’est pas du goût de tous mais qui a le mérite d’être plus respectueuse de l’environnement.

Si, cet hiver, vous avez loupé la très belle exposition consacrée à l’histoire de ces refuges de montagne, il est encore temps de vous rattraper.

“Refuges alpins, de l’abri de fortune au tourisme d’altitude” est visible jusqu’au 30 septembre à la Maison forte de Hautetour. À ne pas manquer !

Le mont Lachat

L’occasion de rappeler, encore, que la montagne telle qu’on la connaît est grandement menacée par le changement climatique. Face à la masse impressionnante du Mont-Blanc et des sommets alentour, on oublie facilement à quel point ses paysages, sa faune et sa flore sont fragiles.

Cet été, des experts du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie animeront des ateliers gratuits au mont Lachat. Ce site, accessible depuis Bellevue, servait en 1937 à tester les moteurs d’avion.

En 1957, il devint un Centre d’études et de recherches atomiques militaires puis fut laissé à l’abandon jusqu’à son rachat par la commune de Saint-Gervais, en 1975.

Depuis, le mont Lachat a été classé Espace naturel sensible (ENS). De là-haut, les scientifiques vous feront (re)découvrir la faune et la flore qui vous entourent, vous expliqueront leur importance et la nécessité de les protéger.

On y trouve notamment des lycopodes des Alpes, ces plantes qui ressemblent vaguement à des algues, protégées au niveau national, ainsi que des tétras-lyres, ces oiseaux noir et rouge emblématiques des Alpes et particulièrement menacés.

Autre source de préoccupation : l’eau. Les 11 et 12 août, Saint-Gervais organisera les premières Rencontres “L’eau d’en oh !”. Des conférences, animations et ateliers auront lieu à Saint-Gervais ainsi que sur l’alpage du Truc pour sensibiliser petits et grands aux bienfaits de l’eau des montagnes, son caractère vital et précieux.

Cette nouveauté s’inscrit dans la logique de respect de l’environnement poursuivie par le village-station, qui s’est récemment vu décerner le label Flocon Vert. Attribué par l’association Mountain Riders, celui-ci salue l’engagement et les initiatives écoresponsables du site.

À ne pas manquer

• Du 16 au 19 juillet : le Tour de France à Saint-Gervais

• Du jeudi 20 au samedi 22 juillet et les 14 et 15 août : Festival Alpi Hours (arts de rue), à Saint-Gervais

• Le 22 juillet : Montée du Nid d’Aigle (arrivée à Bellevue)

• Du 25 au 28 juillet : Festival Théâtre dans les alpages (théâtre en plain air), à Saint-Gervais

• Le 30 juillet : Fête du village de Saint-Nicolas-de-Véroce

• Le 30 juillet : Fête de l’alpage, alpage de Joux

• Les 5 et 6 août : Fête traditionnelle des guides de Saint-Gervais-Les Contamines (défilé, bal…)

• Du 7 au 11 août : Festival Rencontres musique et patrimoine en pays du Mont-Blanc, dans l’église de Saint-Nicolas-de-Véroce

• Les 11 et 12 août : Rencontres “L’eau d’en oh !”, à Saint-Gervais et à l’alpage du Truc

• Du 28 août au 1er septembre : Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB)

‘ Le 10 septembre : Monchu dans l’pentu (randonnée cycliste au profit de la recherche contre les cancers du sang)

