Ce dimanche 19 juin, le second tour opposera Dominique Despras (Ensemble) à la députée sortante Nathalie Serre (LR).

Les communes de la 8e circonscription

La circonscription est composée de Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly, Écully, La Tour-de-Salvagny, Affoux, Ancy, Amplepuis, Bagnols, Bessenay, Bourg-de-Thizy, Bibost, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Châtillon, Chénelette, Chessy, Chevinay, Claveisolles, Cours-la-Ville, Cublize, Dardilly, Dareizé, Dième, Dommartin, Éveux, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Grandris, Jarnioux, Joux, L’Arbresle, La Chapelle-de-Mardore, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Légny, Lentilly, Les Olmes, Les Sauvages, Létra, Mardore, Marnand, Meaux-la-Montagne, Moiré, Nuelles, Oingt, Pont-Trambouze, Pontcharra-sur-Turdine, Poule-les-Echarmaux, Ranchal, Sain-Bel, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Forgeux, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avray, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Marcel-l’Éclairé, Saint-Nizier-d’Azergues, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Saint-Vincent-de-Reins, Sainte-Paule, Sarcey, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Tarare, Ternand, Thel, Thizy, Valsonne, Villé-sur-Jarnioux.

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Joëlle Terroir (LREM) 37,03% - Patrice Verchère (LR) 32,10% - Fabien de Marchi (LFI) 9,69% - Pierre Terrail (FN) 9,40% - Bénédicte Hominal (EELV) 4,07%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Patrice Verchère (LR) 53,62% - Joël Terroir (LREM) 46,38%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Dominique Despras (Ensemble) 28,85% - Nathalie Serre (LR) 21,97% - Cécile Bulin (Nupes) 19,25% - Antoine Dubois (RN) 16% - Marie de Penfentenyo (Reconquête) 5,56% - Pascale Braud (DVG) 2,09%

Les enjeux

Dans cette circonscription, Les Républicains rêvent de reproduire le scénario de 2017. Leur candidat, le sortant Patrice Verchère, avait été devancé par la candidate macroniste avant de renverser le cours du scrutin au second tour profitant de réserves de voix sur sa droite. La réélection de Nathalie Serre passera aussi par ce chemin. Au soir du premier tour, elle est nettement devancée par l’agriculteur Dominique Despras (Ensemble) mais Les Républicains ciblent une partie des électeurs du RN et de Reconquête (plus de 21% des suffrages à eux deux). Le candidat de la majorité présidentielle ne bénéficie, lui, pas de réserves de voix évidente et devra espérer un sursaut de la mobilisation pour se frayer un chemin vers l’Assemblée nationale.