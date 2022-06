Lyon : en faisant une roue arrière, un motard percute deux piétons 

Alors qu’il traversait la rue de Brest, dans le 2e arrondissement, sur un passage piéton, un couple a été percuté par un motard en roue arrière sur une voie de bus. L’un des piétons a été sérieusement blessé et le conducteur de la moto placé en garde à vue.

On en sait un peu plus sur l’accident survenu lundi soir, vers 20 heures, dans le 2e arrondissement de Lyon à l’angle de la rue de Brest et de la rue Tupin. Deux piétons avaient été blessés dans un accident avec un motard. Il s’agit d’un homme de 27 ans, selon Le Progrès, qui a été sérieusement blessé aux jambes et d’une femme.

Le quotidien régional précise que le conducteur de la moto aurait doublé une voiture arrêtée sur la chaussée en passant par la voie de bus, où il aurait réalisé une roue arrière avant de percuter le couple et de tomber quelques mètres plus loin. Après avoir été soigné à l’hôpital, il a été placé en garde à vue.