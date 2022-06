À deux jours de la fin de la campagne des législatives, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les-Verts est à Lyon jeudi 16 juin pour rencontrer les candidats Nupes des circonscriptions de Lyon. À cette occasion, un "foot de campagne" est organisé.

Scène peu banale que devrait observer les passants aux alentours de 10h30 jeudi 16 juin. À deux jours de la fin officielle de la campagne des législatives, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie-Les-Verts et candidat dans la 5e circonscription de Paris est en déplacement à Lyon pour... une partie de foot de campagne.

À cette occasion, il rencontrera et apportera son soutien aux candidats Nupes de la 3e et 4e circonscription du Rhône qualifiés au second tour. Ce sont donc Marie-Charlotte Garin (3e) et Benjamin Badouard (4e) qui affronteront le secrétaire national Écologiste sur l'esplanade Nelson Mandela, théâtre de la "rencontre" du jour.

Prise de parole prévue

À la suite de ce "foot de campagne" - tel qu'il est décrit par les équipes des candidats - Julien Bayou prendra la parole autour d'enjeux actuels tels que les épisodes de canicule, le sport ou encore l'adaptation des villes.