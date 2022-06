Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 2e circonscription

Lyon. Hubert Julien-Laferrière, député sortant (Nupes), est arrivé en tête du premier tour mais ne dispose pas d’une très grande avance sur Loïc Terrenes, candidat de la majorité présidentielle.

La géographie de la 2e circonscription

116 512 habitants La circonscription comprend l’integralité des 1er et 4e arrondissements, la partie nord du 2e (Ainay, Bellecour, République) et une grande partie du 9e (Industrie et Duchère).

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Hubert Julien-Laferrière (LREM) 39,12% - Nathalie Perrin-Gilbert (PCF) 18,04% - Eleni Ferlet (LFI) 11,46% - Laurence Balas (LR) 8,49% - Denis Broliquier (UDI) 8,40% - Rémi Zinck (EELV) 4,49% - David Tabellion (FN) 4,26%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Hubert Julien-Laferrière (LREM) 53% - Nathalie Perrin-Gilbert (PCF) 47%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Hubert Julien-Laferrière (Nupes) 34,82% - Loïc Terrenes (Ensemble) 28,72% - Myriam Fogel-Jedidi (LR) 9,32% - Raphaël Arnault (REG) 6,81% - Pierre Simon (Reconquête) 5,57%

Les enjeux

En 2017, Hubert Julien-Laferrière avait bénéficié de la vague Macron pour être élu député. Cinq ans plus tard et après être revenu à gauche, le parlementaire sortant a profité d’une vague, de plus modeste ampleur, Nupes pour clôturer le premier tour en tête. Mais il ne dispose pas d’un épais matelas d’avance sur Loïc Terrenes, candidat de la majorité présidentielle. Ce dernier regarde avec gourmandise les quelque 10% des suffrages recueillis par la candidate LR au premier tour. Pour Hubert Julien-Laferrière, les réserves de voix sont moins évidentes. Une partie de la Nupes doute fort d’un report mécanique de l’électorat de Raphaël Arnault, candidat dissident au premier tour. Malgré ce nuage sur son second tour, Hubert Julien-Laferrière aborde le deuxième round en ballottage favorable.