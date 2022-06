Plusieurs femmes ont porté plainte pour agression sexuelle, aux commissariats du 2e arrondissement de Lyon et de Caluire-et-Cuire. Le suspect est jugé aujourd'hui, vendredi 17 juin, au parquet de Lyon.

Un homme de 29 ans a été interpellé après plusieurs agressions sexuelles en pleine rue à l'encontre de quatre femmes. En cause : il aurait mis une main aux fesses à ses victimes alors qu'il faisait du vélo ou de la course à pied. À l'origine, chacune des femmes ont porté plainte séparément entre fin mai et début avril.

Mode opératoire similaire

Ce sont d'abord deux plaintes qui ont été déposées par des femmes dans le commissariat du 2e arrondissement de Lyon le 1er et 6 avril. Une description du suspect présumé était transmise à la police pour qu'elle puisse mener l'enquête.

Le 30 mai dans le 2e arrondissement de Lyon, puis le 31 à Caluire-et-Cuire, deux femmes subissaient la même agression avant de porter plainte dans les commissariats voisins. Grâce aux éléments de description et une photo transmise aux enquêteurs, les policiers ont pu faire le lien entre toutes les plaintes.

C'est seulement le 15 juin aux alentours de 7h50 que le suspect est repéré et interpellé alors qu'il circule à vélo, à Caluire-et-Cuire. Lors de son audition, l'auteur présumé des faits a minimisé son rôle. Une expertise psychiatrique indique un haut risque de récidive. L'homme de 29 ans est présenté ce vendredi 27 juin, devant le parquet de Lyon en comparution immédiate afin d'être jugé.