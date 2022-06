Tant attendu chaque semaine, le week-end est enfin de retour. Entre prestations musicales, dégustations et initiations, il s'annonce encore une fois riche en émotions.

Festival Inversion : 17 et 18 juin

Pour sa première édition, le Festival Inversion n’a pas fait les choses à moitié.

Les Black Eyed Peas, Stromae, PNL, Orelsan et bien d’autres sont attendus dans l’impressionnant Matmut Stadium vendredi et samedi. De 16h30 à 00h30 venez danser et chanter sur les sons les plus réputés d'artistes aux divers horizons. De quoi faire grimper encore un peu plus la chaleur prévue ce week-end !

Ouverture de la Cité des Halles : 17 juin

Expérimentée pour la première fois l’année dernière, la Cité des Halles ouvre de nouveau ses portes aux visiteurs. Ce sont des concerts, des expositions et des festivités qui vont monopoliser cette friche

industrielle, non plus seulement le temps d’un été, mais durant deux années. Rendez-vous vendredi de 16h à 1h du matin pour célébrer en beauté la réouverture de cet incubateur culturel autour d’un corner barbecue, d’une galerie d’art urbain ou encore d’un terrain de pétanque.

Bienvenue en Beaujonomie : 17, 18 et 19 juin

Si vous souhaitez vous éloigner de l’effervescence lyonnaise le temps d’un week-end, Bienvenue en Beaujonomie est l’évènement qu’il vous faut. Les vignerons vous accueillent afin de déguster des plats traditionnels accordés à de bons beaujolais.

Réunis autour d’une table, cet évènement est l’occasion de découvrir une palette importante de cuvées des domaines de la région tout en faisant de nouvelles rencontres. De quoi raviver vos papilles en prenant un bon bol d’air frais (malgré le températures actuelles) !

Le village du petit paumé : 18 et 19 juin

Après trois ans d’absence, Le village du Petit Paumé fait son grand retour en plein coeur du Vieux-Lyon. Fromages, charcuteries, pâtisseries et glaces artisanales sont au programme.

Venez mettre à l’honneur l’artisanat local et (re)découvrir le savoir-faire lyonnais à travers diverses animations et fanfares.

BMX Street Station : 17, 18 et 19 juin

Lyon, ville des lumières, capitales des Gaules... mais également ville freestyle. Avec ses nombreux spots, Lyon est l’une des villes les plus appréciée par les amateurs de sports urbain. Le 17, 18 et 19 juin venez découvrir l’un de ces sports de glisse urbaine, le BMX, en tant que spectateur ou participant.

Skatepark Badyard, de Perrache ou de Foch, Bowl de la Guillotière, plusieurs temps forts sont prévus dans des spots lyonnais tout au long du week-end. Une chose est certaine, votre week-end se passera comme sur des roulettes !

