"SOS M. Aulas !" : face à la colère, bientôt une nouvelle sortie pour le parking Saint-Jean à Lyon ?

(Info Lyon Cap) Alors qu'un tag "SOS M. Aulas" a été inscrit sur les blocs de béton empêchant les usagers du parking Saint-Jean de rejoindre le quai de Bondy à Lyon, la Métropole a lancé une étude visant à créer une nouvelle sortie plus au nord.

C'est un aménagement qui fait l'unanimité contre lui et la Métropole semble avoir entendu la colère. À la fin du mois de mai, l'exécutif écologiste a pris la décision de fermer l'accès au quai de Bondy depuis la contre-allée du quai Romain Rolland, au niveau du pont Maréchal-Juin. Résultat, les automobilistes stationnés au parking Saint-Jean souhaitant se rendre en direction du 1er ou du 9e arrondissement doivent faire un détour à travers des axes déjà fréquemment encombrés.

Une nouvelle sortie bientôt créée ?

Selon Google Maps, il faut (au moment où sont écrites ces lignes) dix minutes pour se rendre à la Gare de Vaise depuis le parking sans emprunter le détour. En respectant le nouveau plan de circulation, le temps de trajet est doublé. Dans les faits, la majorité des usagers franchit la ligne blanche pour effectuer un demi-tour sur le pont et éviter ce très (trop ?) long détour. Un tag a ainsi été réalisé sur les blocs de béton bloquant le passage sur lequel on peut lire : "SOS M. Aulas !"

Sollicitée, la Métropole de Lyon rappelle qu'il s'agit d'un aménagement provisoire qui "répond à deux objectifs". La premier étant d'"améliorer la régularité" des cinq lignes de bus (C3, C13, C14, C18, 27) qui emprunteront le pont à partir de lundi et la mise en oeuvre de la nouvelle offre bus en Presqu'île. En moyenne, 114 000 personnes empruntent ces lignes en semaine, dont un peu plus d'un sur dix en moyenne aux arrêts Hôtel de Ville, Cordeliers ou Bellecour.

Le maire du 5e arrondissement reconnaît un "raté"

Le second est d'empêcher les automobilistes circulant sur le quai Romain-Rolland d'emprunter la contre-allée au niveau du palais de justice pour éviter les embouteillages du quai. "Sans cet aménagement, les usagers en shunt du quai bas et ceux en sortie de parking satureraient la voie de liaison entre le pont et le quai de Bondy, bloquant alors toutes les lignes de bus", considère la Métropole, qui ne manque pas non plus de rappeler qu'un îlot central a existé jusqu'en 2013 à ce même endroit.

Ilôt en mai 2008.

Des justifications que n'entendent pas les usagers du parking. "Tout le monde ne me parle que de ça en ce moment", confie le président de la Renaissance du Vieux-Lyon, Frédéric Auria, auprès de Lyon Capitale. Le 24 mai, le conseiller métropolitain et ex-député du 5e arrondissement, Thomas Rudigoz a quant à lui dénoncé "le sectarisme écologique", déplorant notamment que ce nouvel aménagement été mis en place "sans prévenir riverains et commerçants du Vieux-Lyon".

La maire écologiste du 5e arrondissement elle-même a reconnu un "raté" lors du conseil de secteur, rapporte Le Progrès. Nadine Georgel a ainsi indiqué : "On a testé nous-même, et on a fait remonter (le problème) dans les premières heures." Des retours que la Métropole de Lyon semble avoir entendu puisqu'elle indique à notre rédaction : "Une étude, à la demande des élus du 5e arrondissement, est en cours pour créer une nouvelle sortie du parking plus au nord permettant ainsi d'éviter le pont."

Un compromis qui permettrait à la Métropole d'atteindre ses deux objectifs, sans pénaliser les usagers du parking.