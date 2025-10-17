"Un recul historique" : à Lyon, Bernard fulmine alors que Sarselli propose de rouvrir les voies bus aux voitures

Le président de la Métropole de Lyon s'indigne après que sa principale opposante Véronique Sarselli a annoncé qu'elle veut rouvrir les voies bus aux automobilistes les week-ends notamment.

"Un recul historique." Le président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités, Bruno Bernard n'a pas tardé à réagir aux premières propositions de campagne sur les mobilités de son adversaire LR, Véronique Sarselli. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon promet entre autres de supprimer la Zone à trafic limité, mais aussi de rouvrir les voies bus aux automobilistes en heures creuses et le week-end.

"Cette idée ne ferait qu'aller à contre-sens de l'Histoire"

"Je ne m'attendais pas à un retour vers le passé aussi lointain", s'étonne ainsi Bruno Bernard qui considère que "même en heures creuses, cette idée ne ferait qu'aller à contre-sens de l'Histoire et de tout que le mandat actuel, comme ceux de mes prédécesseurs, ont accompli pour améliorer le réseau TCL". Et d'ajouter : "Un seul bus, c’est entre 65 et 130 personnes que nous pouvons déplacer d’un seul coup. Il ne faut pas affecter leurs cadences, car c’est le principal facteur qui pousse nos habitants à préférer le bus à la voiture."

Pour rappel, dans un récent sondage Vérian, Bruno Bernard et Véronique Sarselli recueillent tous deux 38 % des intentions de vote au second tour de l'élection métropolitaine. Or, ce que montre ce sondage, par ailleurs très défavorable à Grégory Doucet à Lyon, c'est que les interrogés plébiscitent le développement du réseau de transports en commun. 66 % d'entre eux sont en revanche mécontents de la réduction de la place de la voiture et la mise en place de la ZTL. Avec ses propositions, Véronique Sarselli joue le pari du "c'était mieux avant", au risque de se mettre à dos des électeurs favorables aux transports en commun.

À Lyon, Jean-Michel Aulas joue de son côté la prudence et entretient pour l'instant un flou bien opportun quant à ses positions sur la place de la voiture, le développement des transports en commun ou encore la mise en place de la ZTL. Des sujets parfois clivants, que le candidat du "rassemblement" ne pourra néanmoins pas éviter indéfiniment. Dans son communiqué, Véronique Sarselli promet quant à elle qu'elle fera "sauter la ZTL et les bouchons", et indique que "les pistes cyclables feront l'objet d'annonces distinctes".

