"Que l’année du Cheval vous apporte le bonheur" : Lyon célèbre le Nouvel An chinois à la Guillotière

C’est une tradition, Lyon a célébré le Nouvel An chinois ce dimanche dans le quartier de la Guillotière (7e arr.), placé en 2026 sous le signe du Cheval de Feu.

"Bonne et heureuse année du Cheval. Liberté, courage et vitalité. 2026 sera une année où l’on va de l’avant, où l'on se projette", a lancé Kear Kun LO, président de l’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes (ACLYR) ce dimanche 22 février devant plusieurs centaines de Lyonnais. À l'occasion du Nouvel An chinois, placé pour la première fois depuis 60 ans sous le signe du Cheval de Feu, le quartier de la Guillotière était noir de monde, entre animations, familles, et bonne humeur.

Lyon, "terre d’accueil et de diversité"

Parmi les moments forts, la traditionnelle Danse des Lions a ébahi les plus jeunes, fascinés par la beauté des costumes rouges portés par les danseurs, qui se sont ensuite rués sur les fameux "fortune cookies", les gâteaux de la chance, distribués aux familles. Mais ils n’ont pas été les seuls a en profité. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a aussi dévoilé à la foule (puis sur ses réseaux sociaux) la prédiction qu’il avait trouvée dans son gâteau : "Le printemps vous portera chance". Clin d’œil plutôt amusant aux prochaines élections municipales.

https://twitter.com/lyoncap/status/2025609702285914527

Au-delà de la légèreté qui régnait cet après-midi, les vœux ont aussi été très politiques, au lendemain de la marche organisée par l’ultra-droite en hommage à Quentin Deranque. "À l’heure où certains voudraient faire de Lyon la capitale du repli, nous sommes ici dans le quartier de la Guillotière pour rappeler que nous sommes une terre d’accueil, une terre de diversité", a ainsi lancé l’édile, très applaudi par la foule. Et d'ajouter : "Nous sommes ouverts à toutes les cultures du monde. La diversité est une richesse synonyme de joie. Nous sommes ici dans la capitale de Jean Moulin, de la Résistance, nous ne lâcherons rien".

L’événement s’est ensuite poursuivi avec le célèbre défilé des Lions dans les rues adjacentes. Cette année, 9 commerces ont été visités par les grandes mascottes, ces dernières étant censées apporter prospérité et bonheur aux professionnels. "Que l’année du Cheval vous apporte le bonheur et l’endurance de réaliser vos projets", a finalement déclaré Kear Kun LO.

Lire aussi : "Il y aura un avant et un après" : À Lyon, 3 200 personnes défilent dans le calme avec l’ultra-droite en hommage à Quentin Deranque