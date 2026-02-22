Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Deux hommes blessés par balles à Villeurbanne, leur pronostic vital est engagé

  • par la rédaction

    • Des tirs ont été entendus hier soir aux alentours de 23 h 30 rue Lafontaine, à Villeurbanne. Deux hommes ont été retrouvés blessés. Leur pronostic vital est engagé.

    Il était environ 23 h 30 hier, samedi 21 février, lorsque des tirs d’arme à feu ont été entendus rue Lafontaine, à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, une dizaine de coups de feu aurait été tirée devant un immeuble connu pour abriter du trafic de stupéfiants. Des douilles ont été retrouvées sur place.

    Quelques minutes plus tard, deux hommes ont été retrouvés blessés par balles dans les parties communes du bâtiment. L’un a été touché par trois balles au niveau du thorax, tandis que l’autre souffre d’une seule blessure. Les deux jeunes hommes ont été hospitalisés en urgence absolue et leur pronostic vital est toujours engagé ce dimanche. Une enquête a été ouverte.

