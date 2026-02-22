Actualité
festivités du Nouvel An Chinoise à la Guillotière, le 2 février 2025. @LD
Nombreux sont ceux venus voir la danse des Lions ce dimanche 2 février, dans le quartier de la Guillotière.

Nouvel An chinois : tout le programme des festivités à Lyon

  • par la rédaction

    • Les Lyonnais ont rendez-vous ce dimanche 22 février dans le quartier de la Guillotière (7e arr.) pour célébrer le Nouvel An chinois. Lyon Capitale vous propose un tour d’horizon des festivités.

    Le Nouvel An chinois a officiellement débuté depuis le 17 février et se prolongera jusqu'au 3 mars. L'année 2026 est désormais lancée pour la communauté asiatique et placée sous le signe du Cheval de Feu, symbole de liberté et d’énergie dans la culture chinoise.

    À cette occasion, l’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes (ACLYR), créée en 2016, organise une nouvelle fois son Nouvel An ce dimanche 22 février. L’événement se déroulera tout au long de la journée, dès 11h30, dans le quartier asiatique de la Guillotière, dans le 7e arrondissement (rues Passet, Pasteur, Place Raspail et rue d'Aguesseau).

    Au programme : des stands, les vœux du Nouvel An chinois à 14h30 et la traditionnelle Danse des Lions dès 15 heures. Les lions iront ensuite à la rencontre des commerçants, rituel censé attirer la bonne fortune.

    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon cède 115 000 m2 de foncier pour des nouveaux projets d'entreprise

