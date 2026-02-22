Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine dans le Rhône

  • par la rédaction

    • Le Département du Rhône poursuit ses travaux à Brindas, tandis qu’il en engagera de nouveaux dès la semaine prochaine à Amplepuis.

    Des perturbations sont attendues sur les routes du 23 février au 4 mars dans le Rhône.

    Le Département va notamment poursuivre ses opérations de sécurisation sur un bâtiment de 5 habitations situé près de la RD311, sur la commune de Brindas, nécessitant la mise en alternat de la circulation pour une durée encore indéterminée.

    Enfin, du 23 février au 4 mars, des travaux de réparation seront réalisés sur l’ouvrage d’art percuté, au niveau de la RD165, à Amplepuis. Coût de l’opération : 15 956 euros. En parallèle, une déviation sera mise en place par l’entreprise.

    à lire également
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Près de Lyon, un homme retrouvé blessé par balle dans un champ

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Près de Lyon, un homme retrouvé blessé par balle dans un champ 17:51
    Des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine dans le Rhône 17:07
    Yann et Marguerite au théâtre des Clochards Célestes : "C’est avant tout un texte sur l’amour" 16:30
    Lyon : une enquête ouverte après un salut nazi adressé à un enfant juif 15:55
    Deux hommes blessés par balles à Villeurbanne, leur pronostic vital est engagé 15:17
    d'heure en heure
    Alain Bauer
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : Alain Bauer recadre Grégory Doucet 14:39
    "Le Professeur" à l’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune : Carole Bouquet, l'hommage à Samuel Paty 14:00
    Accusé d’avoir donné l'accès à la vidéosurveillance de la Ville de Lyon à la Jeune Garde, Grégory Doucet porte plainte 13:13
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne ce dimanche à Lyon 12:30
    festivités du Nouvel An Chinoise à la Guillotière, le 2 février 2025. @LD
    Nouvel An chinois : tout le programme des festivités à Lyon 11:42
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon cède 115 000 m2 de foncier pour des nouveaux projets d'entreprise 10:59
    Crues et avalanches : neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune 10:15
    Etienne Blanc
    "Je n’ai pas eu le courage de la couardise" : le sénateur Etienne Blanc justifie sa présence à la marche pour Quentin à Lyon 09:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut