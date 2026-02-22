Des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine dans le Rhône

Le Département du Rhône poursuit ses travaux à Brindas, tandis qu’il en engagera de nouveaux dès la semaine prochaine à Amplepuis.

Des perturbations sont attendues sur les routes du 23 février au 4 mars dans le Rhône.

Le Département va notamment poursuivre ses opérations de sécurisation sur un bâtiment de 5 habitations situé près de la RD311, sur la commune de Brindas, nécessitant la mise en alternat de la circulation pour une durée encore indéterminée.

Enfin, du 23 février au 4 mars, des travaux de réparation seront réalisés sur l’ouvrage d’art percuté, au niveau de la RD165, à Amplepuis. Coût de l’opération : 15 956 euros. En parallèle, une déviation sera mise en place par l’entreprise.