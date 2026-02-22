Lyon : une enquête ouverte après un salut nazi adressé à un enfant juif

Alors qu’un rabbin et un groupe d’enfant se rendaient dans une synagogue du 1er arrondissement, un individu aurait adressé un salut nazi à l’un des jeunes. Une enquête a été ouverte.

Les faits se seraient produits hier, samedi 21 février, aux alentours de 17 h 30, rapportent nos confrères de Lyon Mag. Alors qu’un rabbin et un groupe de huit enfants se rendaient en direction de la synagogue Beth Habad, rue Mulet, dans le 1er arrondissement, l’un des jeunes aurait été violemment pris à partie par un homme vêtu d'une blouse blanche.

Ce dernier aurait notamment fait un salut nazi en lançant "Free Palestine". Selon le Progrès, les responsables d’un restaurant situé à proximité auraient alors sommé l’individu de regagner l’établissement. Ils indiquent qu’une sanction pourrait être prise à son encontre.

Une plainte a par ailleurs été déposée et une enquête a été ouverte. La préfète du Rhône a pu échanger avec le grand rabbin, lui indiquant suivre "avec attention les suites données à ces faits graves". Pour l’heure, "aucun lien n’est établi à ce stade" avec la marche en hommage à Quentin Deranque qui se déroulait au même moment dans le 7e arrondissement.

Lire aussi : Accusé d’avoir donné l'accès à la vidéosurveillance de la Ville de Lyon à la Jeune Garde, Grégory Doucet porte plainte