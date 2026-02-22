Près de Lyon, un homme retrouvé blessé par balle dans un champ

Un homme a été retrouvé blessé par balle et en caleçon dans un champ à Décines-Charpieu, dans la nuit de samedi à dimanche. Son pronostic vital n’est pas engagé.

C’est une scène peu commune à laquelle les forces de l’ordre ont assisté dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 février. Il était environ 2 h 20 cette nuit lorsqu’un homme résidant à Vaulx-en-Velin a alerté la police pour un différend avec d’autres individus. Selon les informations du Progrès, il se serait alors rendu dans une zone agricole située à Décines-Charpieu, près de Lyon, avec 4 autres individus pour une raison encore inconnue.

C’est alors que la situation a pris un tournant dramatique. L’homme a, en effet, été retrouvé en caleçon au milieu d’un champ et blessé par balle au niveau du tibia droit. L’arme utilisée serait une arme de poing. Toujours selon nos confrères, les autres individus lui auraient demandé de se déshabiller et de se mettre à courir tandis qu’ils tiraient dans sa direction. Ils ont ensuite pris la fuite.

L’homme a été transporté à l’hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Il était par ailleurs déjà connu des services de police pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Une enquête a été ouverte.