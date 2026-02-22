Actualité
Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Pollution : la qualité de l’air reste moyenne ce dimanche à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La météo toujours clémente prévue ce dimanche 22 février maintient une nouvelle fois une qualité de l’air moyenne à Lyon et dans la métropole. 

    On respire toujours plutôt bien ce dimanche 22 février à Lyon et dans sa métropole. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices sont "moyens" à "bons" aujourd’hui. 

    Il précise : "Des conditions anticycloniques s’installent sur la région. Toutefois, les émissions réduites du dimanche devraient conduire à une qualité de l’air bonne à moyenne".

    Seuls les grands axes routiers autour de la métropole lyonnaise verront leurs indices se dégrader au cours de la journée.

    Accusé d’avoir donné l'accès à la vidéosurveillance de la Ville de Lyon à la Jeune Garde, Grégory Doucet porte plainte

