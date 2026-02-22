Pollution : la qualité de l’air reste moyenne ce dimanche à Lyon

La météo toujours clémente prévue ce dimanche 22 février maintient une nouvelle fois une qualité de l’air moyenne à Lyon et dans la métropole.

On respire toujours plutôt bien ce dimanche 22 février à Lyon et dans sa métropole. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices sont "moyens" à "bons" aujourd’hui.

Il précise : "Des conditions anticycloniques s’installent sur la région. Toutefois, les émissions réduites du dimanche devraient conduire à une qualité de l’air bonne à moyenne".

Seuls les grands axes routiers autour de la métropole lyonnaise verront leurs indices se dégrader au cours de la journée.