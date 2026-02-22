Crues et avalanches : neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune

Crue de la Saône (@GL). Pont Bonaparte (2e), entre Bellecour et le Vieux-Lyon

Les températures particulièrement douces pour la saison permettent de lever plusieurs vigilances en Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 22 février.

Alors que des températures printanières sont attendues dans le Rhône et dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 22 février, plusieurs vigilances sont levées dans le territoire.

Météo France maintient toutefois une vigilance pour crues dans le Rhône, l’Ain, la Loire, l’Allier, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche.

Dans les Alpes, le risque d’avalanches reste important. De ce fait, la vigilance jaune est maintenue dans l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.