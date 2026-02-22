Actualité
Crue de la Saône (@GL). Pont Bonaparte (2e), entre Bellecour et le Vieux-Lyon

Crues et avalanches : neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune

  • par Clémence Margall

    • Les températures particulièrement douces pour la saison permettent de lever plusieurs vigilances en Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 22 février.

    Alors que des températures printanières sont attendues dans le Rhône et dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 22 février, plusieurs vigilances sont levées dans le territoire.

    Météo France maintient toutefois une vigilance pour crues dans le Rhône, l’Ain, la Loire, l’Allier, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche.

    Dans les Alpes, le risque d’avalanches reste important. De ce fait, la vigilance jaune est maintenue dans l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. 

    à lire également
    Etienne Blanc
    "Je n’ai pas eu le courage de la couardise" : le sénateur Etienne Blanc justifie sa présence à la marche pour Quentin à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Crues et avalanches : neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune 10:15
    Etienne Blanc
    "Je n’ai pas eu le courage de la couardise" : le sénateur Etienne Blanc justifie sa présence à la marche pour Quentin à Lyon 09:40
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Météo : des températures printanières ce dimanche à Lyon 09:00
    "Il y aura un avant et un après" : À Lyon, 3 200 personnes défilent dans le calme avec l’ultra-droite en hommage à Quentin Deranque 21/02/26
    En direct. La préfecture du Rhône effectue trois signalements après l’hommage à Quentin 21/02/26
    d'heure en heure
    Marche pour Quentin Deranque : "Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l’ultra-droite", assure Grégory Doucet 21/02/26
    Les HCL recherchent des volontaires de 80 ans et plus pour une étude sur les infections respiratoires 21/02/26
    Rhône : une déviation mise en place sur la RD311 après l’évacuation d’un immeuble à Brindas 21/02/26
    Des Arts toujours aussi Florissants à l’Auditorium  21/02/26
    Rhône : la circulation a repris sur la RD16E2, au niveau du pont d’Azergues 21/02/26
    Danse, cirque, humour et poésie : la folie douce des Chicos Mambo 21/02/26
    CGT drapeau
    "Non au démantèlement de la Maison des Enfants" : à Lyon, la CGT sera en grève le 27 février 21/02/26
    Rhône : une fillette de 5 ans appelle les pompiers et sauve sa mère victime d’un arrêt cardiaque 21/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut