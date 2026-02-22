Actualité
15- Yann et Marguerite-crédits DR

Yann et Marguerite au théâtre des Clochards Célestes : "C’est avant tout un texte sur l’amour"

  • par Clémence Margall

    • Les comédiens Antoine Atek et Karl Picard se produiront sur la scène des Clochards Célestes du 23 au 28 février.

    Karl Picard et Antoine Atek ressuscitent l’histoire d’amour de Marguerite Duras et Yann Andréa, qui se déroula entre l’été 1980 et le 3 mars 1996. Yann Andréa en a tiré un livre intitulé Cet Amour-là, où s’exprime la singularité de cette relation, entre fascination, possession et inspiration.

    Un ultime amour, à la fois intime et théâtral, entre Yann Lemée, ex-étudiant en philosophie, homosexuel, et la star de l’avant-garde littéraire française. Il a 32 ans, Duras, 70. Sur le plateau de théâtre, c’est Yann qui voudrait parler de cette histoire. Mais il n’est jamais seul. Marguerite est toujours là. Comme si elle seule pouvait incarner la Littérature (avec un grand “L”).

    Le spectacle se concentre sur l’écriture. Yann et Marguerite, c’est un couple d’écrivains. Mais c’est aussi une pièce sur le théâtre : les fantômes, les mots et même des tentatives de danses. Avec, au milieu de tout ça : l’amour, l’alcool, Hervé Vilard, la mer et l’éternité.

    Lire aussi : Rentrée culturelle : le Théâtre des Clochards Célestes plein d'espoir malgré les coupes budgétaires

    Yann Andréa avait "besoin de dire, on a voulu garder cette valeur"

    Née d’un projet d’étude au conservatoire de Lyon, la pièce raconte donc le souvenir, le vécu. "Le texte de Yann Andréa est tellement vivant et à la fois très parlé. C’est un livre qui fait partie d’un ensemble beaucoup plus grand d’œuvres qu’il a fait avec Duras. On voulu garder cette valeur de dire, de raconter ce que Yann Andréa avait besoin d’exprimer à la mort de cette femme qu'il a tant aimé", détaille Karl Picard. "Avec notre adaptation, on emmène ce texte au théâtre, on raconte aussi que l’on est au théâtre, parce que le couple était sans cesse dans l’écriture, la fiction", ajoute Antoine Atek. "Ça rend la chose plus vivante, on fait resurgir le souvenir de Marguerite Duras à travers les mots".

    Un couple complexe, toujours clairvoyant, parfois toxique. "On ne voulait pas de caricature, ni d’imitation", souligne Karl Picard. "Ce sont des personnes qui ont existé, que l’on aime, que l’on respecte. On est pas du tout dans quelque chose à l’américaine pour être au plus près des personnages. On se concentre sur le texte", ajoute le comédien. Antoine confie : "Ce spectacle parle aussi de nous. On est deux jeunes gens désireux de faire du théâtre : on crée des situations, on fait exister ce qui a pu déjà avoir eu lieu. Mais tout rejoint l’écriture pour eux, et c’est aussi vrai pour les comédiens. C’est parfois difficile de trouver le bon endroit de vie".

    "C’est avant tout un texte sur l’amour, sur l’écriture, il y a beaucoup d’humour. L’humour est toujours ce qu’il y a de plus proche de la tragédie. On essaie de trouver notre langage là-dedans", conclut Antoine Atek.

    Yann et Marguerite, du 23 au 28 février aux Clochards Célestes.

