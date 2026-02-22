Culture

"Le Professeur" à l’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune : Carole Bouquet, l'hommage à Samuel Paty

  • par Caïn Marchenoir

    • Dans sa pièce Le Professeur, Émilie Frèche nous fait ressentir la terrible mécanique d’un drame qui nous a tous touchés.

    En effet, le spectacle remonte le fil des dix jours ayant précédé l’assassinat de Samuel Paty, prof d’histoire-géo décapité à l’arme blanche par un terroriste islamiste.

    Chacun révèle ce qu’il n’a pas fait, ce qu’il aurait pu ou dû faire. On distingue combien c’est la somme des lâchetés individuelles et collectives qui a conduit à l’inéluctable.

    Dans la mise en scène tendue de Muriel Mayette-Holtz, l’immense Carole Bouquet interprète tous les rôles. Elle nous fait sentir cette mécanique implacable et tragique avec une acuité saisissante.

    Le Professeur – Les 26 et 27 février à l’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune

