Actualité
Anaïs Belouassa Cherifi, nouvelle députée du Rhône. (@Anthony Ravas)

Lyon : Anaïs Belouassa Cherifi promet la gratuité complète des cantines scolaires

  • par Nathan Chaize

    • Députée et candidate de la France insoumise aux élections municipales à Lyon, Anaïs Belouassa Cherifi promet la gratuité des cantines scolaires, tout en y ajoutant un petit-déjeuner.

    La candidate insoumise aux élections municipales de mars à Lyon égraine ses propositions. Invitée de BFM Lyon, mardi soir, elle a notamment indiqué qu'elle souhaitait que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2030 se tienne à Gerland. Mais elle en a surtout profité pour faire des annonces concernant l'école et notamment la restauration.

    "Mettre fin au marché public d'Elior"

    La députée LFI souhaite ainsi rendre la restauration scolaire complètement gratuite. Elle promet également la mise en place d'un petit-déjeuner gratuit "pour qu'aucun enfant n'arrive à l'école le ventre vide". Anais Belouassa Cherifi veut par ailleurs mettre "fin au marché public d'Elior" et revenir à "un service public de la restauration collective pour la cuisine centrale".

    Elle promet ainsi l'"ouverture de restaurants municipaux et l'amélioration des repas de nos enfants (fait maison, produits locaux et bio)". Une mesure en partie mise en place par le maire écologiste Grégory Doucet qui s'est engagé à la rentrée de septembre 2022 à servir au moins 50 % de produits bio dans les cantines. La proportion doit atteindre 75 % cette année. Enfin et toujours sur les écoles, Anaïs Belouassa Cherifi souhaite une "repriorisation du plan de rénovation des écoles, sur le bâti et selon l'état d'urgence de chacune".

    Lire aussi : Municipales : Anaïs Belouassa Cherifi milite pour une cérémonie d'ouverture des JO 2030 à Lyon

