Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon cède 115 000 m2 de foncier pour des nouveaux projets d'entreprise

  • par Romain Balme

    • 115 000 m² de foncier métropolitain cédés, c'est ce que la Métropole de Lyon a voté lors de sa dernière commission permanente. Quatre projets d'entreprises vont en bénéficier.

    "Maintenir et développer l’industrie sur le territoire". C'est l'objectif de la Métropole de Lyon qui continue son action de renouvellement et de mise à
    disposition de l'offre foncière et immobilière dédiée à l’activité productive. Une action qui s'inscrit dans un contexte de tension sur le foncier économique et à l’heure du Zéro Artificialisation Nette (ZAN). L'objectif de cette stratégie, en plus du développement de l'industrie, est d'"accompagner les entreprises déjà implantées et favoriser l’accueil de nouveaux projets".

    Lors de la dernière commission permanente, la Métropole a donc voté la cession d’un peu plus de 115 000 m² de foncier métropolitain à cet effet. Ainsi, plusieurs grands projets vont pouvoir être engagés.

    Lire aussi : 60 ans après le drame de Feyzin, la Métropole de Lyon met en lumière la mémoire industrielle

    France Frais : un site unique à Chassieu

    Désireuse de relocaliser son activité actuellement implantée à Feyzin, la société MLC France Frais va tout recentrer à Chassieu. Pour cela, la Métropole de Lyon agit. Elle a "identifié deux parcelles adaptées à cette implantation, autorisé l’entreprise à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires et accompagné la conception du projet, notamment sur ses dimensions environnementales." Lors de la commission permanente, c'est 80 000 m² qui ont été cédés pour accueillir une future base logistique agroalimentaire.

    Suez se développe à Vaulx-en-Velin

    Dans le but de développer et moderniser son activité à Vaulx-en-Velin, la société SUEZ va également obtenir la cession des 9 parcelles voisines par la Métropole. La surface totale est estimée à 18 000 m². A noter que le foncier libéré par SUEZ sera "remobilisé afin de contribuer au développement d’une nouvelle offre économique en parc d’activités".

    Une halle productive remobilisée dans le 8 ème arrondissement

    L'objectif pour la Métropole est de "maintenir des activités productives
    au cœur des secteurs urbains denses"    . A cet effet, des lots situés dans le parc d’activités Bataille, vont être mis à disposition de la SERL Immo, pour une surface totale d’environ 2000 m². Deux entreprises vont ainsi s'implanter : Wecameca Factory, entreprise spécialisée dans l’accompagnement à la création et à la production textile écoresponsable, ainsi que Tremplin Bâtiment qui mobilise une équipe de 40 salariés dans divers métiers du bâtiment.

    Tecofi : 50 nouveaux emplois à Corbas

    Dernière entreprise a bénéficier des votes de cette commission permanente, Tecofi. Le leader du marché de la robinetterie industrielle obtient trois parcelles situées dans la zone industrielle du Carreau à Corbas. Un ensemble immobilier d'environ 16 000 m² va voir le jour, dans le but de recentrer la production de la société jusqu'alors dispersée à l'international. Selon la Métropole, "ce projet contribuera directement aux objectifs de réindustrialisation du territoire et permettra la création de 50 emplois d’ici 2030."

    festivités du Nouvel An Chinoise à la Guillotière, le 2 février 2025. @LD
    Nouvel An chinois : tout le programme des festivités à Lyon

