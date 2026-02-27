Actualité
La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue Europa : l'OL hérite du Celta Vigo en huitième de finale

  • par V.G.

    • Lille a hérité d'un gros morceau et affrontera Aston Villa en 8e de finale de la Ligue Europa alors que Lyon sera opposé au Celta Vigo, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon (Suisse) au siège de l'UEFA.

    L'Olympique Lyonnais connait son adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue Europa qui auront lieu les 12 et 19 mars prochain. Le club lyonnais sera opposé au Celta Vigo tandis que Lille a hérité d'un plus gros morceau avec Aston Villa.

    Premier de la phase de ligue, l'OL n'a pas forcément été gâté avec le Celta Vigo, 6e de la Liga, même si le club galicien n'a terminé que 16e à l'issue des 8 premiers matches de cette saison européenne. Il faudra donc se méfier de l'équipe espagnole, qui a dominé deux formations françaises durant la première partie de la compétition, Lille (2-1) et Nice (2-1).

    Genk ou Fribourg en quart

    Mais Lyon, qui a le vent en poupe en Ligue 1 (3e) malgré une défaite le week-end dernier à Strasbourg (3-1), pourra notamment compter sur sa recrue hivernale prêtée par le Real Madrid, la pépite brésilienne Endrick (19 ans), pour tenter de passer l'obstacle de Vigo. En cas de qualification, Lyon aura droit à un adversaire plus aisé à manier puisqu'il croiserait la route du vainqueur du duel entre Genk et Fribourg.

    La tâche de Lille s'annonce en revanche beaucoup plus complexe avec Aston Villa. Troisième de Premier League, l'équipe entraînée par Unai Emery joue les premiers rôles dans le championnat le plus réputé de la planète après avoir atteint les quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière, en étant seulement battue par le PSG, futur vainqueur.

    Lille, qui a obtenu son billet pour les 8e de finale après un exploit au match retour des barrages sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade jeudi (2-0 a.p., après une défaite à l'aller à Lille 1-0), traverse une période compliquée sur la scène nationale (5e de L1) mais pourra s'appuyer sur l'expérience du champion du monde 2018 Olivier Giroud (39 ans), décisif au Marakana.

    Si le Losc parvient à passer cet obstacle, il devra se frotter à un représentant italien au prochain tour (Bologne ou l'AS Rome).

