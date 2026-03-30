Pierre Oliver est en charge de la voirie, des circulations intelligentes et de la fluidité du trafic à la Métropole de Lyon.

Né le 28 juin 1992 à Lyon, Pierre Oliver a une enfance atypique : sa famille s'installe à Bucarest en 1999 pour accompagner l'ouverture du premier grand centre de distribution du pays en Roumanie, puis il passe son bac au lycée français du Caire.

Rentré en France, il suit des études de droit à Clermont-Ferrand, où il noue des liens avec Brice Hortefeux, puis Laurent Wauquiez. Il travaille dans un cabinet d'immobilier avant de se lancer en politique, épaulé par le réseau LR. En 2020, il remporte la mairie du 2e arrondissement de Lyon.

Réélu en 2026 avec près de 60 % des voix, il est l'une des figures les plus combatives de la droite lyonnaise, conseiller régional délégué aux fonds européens et ardent critique de la politique de circulation des écologistes. Sa délégation à la voirie et aux circulations intelligentes est un signal fort adressé aux Lyonnais excédés par les bouchons et la ZTL.