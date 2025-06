Relégation de l'OL : "John Textor doit apporter des réponses" réagit le maire de Lyon

Le maire écologiste de Lyon a réagi après la relégation administrative de l'Olympique lyonnais en Ligue 2.

S'il n'est pas un grand adepte du ballon rond comme l'est son homologue de la Métropole de Lyon, le maire de Lyon Grégory Doucet a exprimé ce mercredi son inquiétude après la relégation administrative de l'Olympique lyonnais en Ligue 2.

"Comme tous les supporters de l’Olympique Lyonnais, je suis profondément inquiet et préoccupé. Il y a aujourd’hui une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête du club", a-t-il répondu à des journalistes qui l'interrogeaient au cours de l'inauguration de la nouvelle barre Sakharov à la Duchère.

"L'OL ne peut pas être pris à la légère"

Le maire écologiste considère ainsi que le président de l'OL, "John Textor doit aujourd'hui apporter des réponses concrètes. Les problématiques actuelles ont trop duré". "J’ai une pensée pour les salariés, pour les joueurs et pour les supporters. L’OL est bien plus que notre club de football : c’est un ciment de notre ville. Il fédère, rassemble, donne du plaisir à des milliers de Lyonnaises et de Lyonnais. L'OL ne peut pas être pris à la légère", a-t-il ajouté.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, grand amateur de football a lui aussi réagi, en appelant "à la responsabilité des actionnaires". "La décision de la DNCG de rétrograder l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 est un choc brutal. Une rétrogradation serait terrible pour le territoire et pour le football français", a-t-il ajouté.

À noter qu'à l'occasion d'une conférence de presse, l'ancienne adjointe à la culture du maire et candidate aux élections municipales de 2026, Nathalie Perrin-Gilbert a fait part du "choc" de cette décision. "J'ai bien noté que l'OL faisait appel de la décision, toute la ville et les élus doivent être aux côtés du club, des joueurs et des supporters", a-t-elle ajouté.

