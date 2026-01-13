Municipales à Lyon : Képénékian enregistre deux nouveaux ralliements

À Lyon, Georges Képénékian enregistre deux nouveaux ralliements.

L'ancien maire de Lyon, Georges Képénékian poursuit sa campagne. Dans un communiqué diffusé ce mardi, il annonce le ralliement de deux élues. D'abord présentées comme étant issues du mouvement de Raphaël Glucksmann, Place publique, qui a pourtant officiellement apporté son soutien à l'union de la gauche portée par le maire sortant Grégory Doucet, l'équipe de campagne a vite rétropédalé. Le dernier élu du parti à avoir fait ce chemin avait en effet été exclu.

"Faire de la politique fondée sur l’écoute, la responsabilité et le respect des réalités vécues"

La conseillère municipale et métropolitaine, Delphine Borbon rejoint ainsi Georges Képénékian, tout comme l'adjointe au logement de la maire du 1er arrondissement, Malika Haddad Grosjean. Cette dernière avait été candidate aux élections européenne sous la bannière de la France insoumise. En 2020, elle était la tête de liste de Nathalie Perrin-Gilbert dans le 1er arrondissement de Lyon.

"Elles font le choix de s’engager aux côtés de Georges Képénékian parce qu’elles reconnaissent dans le projet qu’il porte une manière de faire de la politique fondée sur l’écoute, la responsabilité et le respect des réalités vécues, une approche à la fois sereine et exigeante, en mesure de redonner du sens à l’action municipale, de rassembler au-delà des clivages et de restaurer la confiance entre la Ville et ses habitantes et habitants", salue-t-on dans les équipes de campagne.

Tout en précisant bien : "Malika Haddad Grosjean et Delphine Borbon rejoignent la démarche portée par Georges Képénékian en leur nom propre et en tant qu’élues (...) Elles ne rejoignent pas cette démarche en tant qu’adhérentes ou représentantes de Place Publique."Pour rappel, l'ancien adjoint à la culture de Gérard Collomb a déjà annoncé qu'il ne présenterait des listes que dans quelques arrondissements, notamment dans le 4e arrondissement où Alexandre Chevalier devrait être candidat. Ce dernier avait d'ailleurs été exclu du mouvement à Lyon après avoir annoncé son ralliement à Georges Képénékian.

