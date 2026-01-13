Actualité
Près de Lyon : un chauffeur prend la fuite après avoir grièvement blessé une piétonne

  • par Loane Carpano

    • Samedi 10 janvier, une femme a été grièvement blessée après avoir été renversée par un scooter à Décines-Charpieu.

    Une femme a violemment été percutée par un deux-roues alors qu'elle traversait sur un passage-piéton de Décines-Charpieu, samedi 10 janvier. Selon les informations du Progrès, la victime de 32 ans aurait été renversée par un livreur, sur l'Avenue Jean-Jaurès. Ce dernier aurait pris la fuite, laissant la jeune femme grièvement blessée sur la route.

    En arrêt cardio-respiratoire, la victime a pu être réanimée. Avec un pronostic vital engagé, cette dernière a été transportée à l'hôpital. Elle souffre notamment d'un traumatisme crânien.

    Une enquête de police a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller l'auteur.

    Municipales à Lyon : Képénékian enregistre deux nouveaux ralliements

