Mathieu Garabedian, candidat de LFI aux élections municipales 2026 à Villeurbanne.

Municipales 2026 : l'insoumis Mathieu Garabedian officialise sa candidature face au maire socialiste

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Mathieu Garabedian a officialisé sa candidature aux élections municipales de 2026 à Villeurbanne.

    C'était attendu, c'est désormais officiel, l'adjoint va défier le maire au premier tour des élections municipales 2026 à Villeurbanne. Mathieu Garabedian, adjoint insoumis en charge des solidarités, a officialisé sa candidature lundi 29 septembre "pour garantir l'égalité des droits, construire une écologie au service des habitants et redonner le pouvoir au peuple", indique-t-il sur X.

    Il sera donc opposé au maire socialiste Cédric Van Styvendael, au moins au premier tour. Reste désormais à voir qui du maire ou de l'adjoint parviendra à rassembler autour de lui le reste des forces de gauche, notamment les écologistes et les communistes.

    Pour les premiers, ils devraient logiquement se ranger derrière le maire sortant, alors que Cédric Van Styvendael a signé, aux côtés du président écologiste de la Métropole de Lyon, une tribune dans laquelle ils disent vouloir poursuivre leur "dynamique collective" engagée durant le mandat actuel.

    Lire aussi : Élections dans la métropole de Lyon : Bruno Bernard pose le cadre de l'union de la gauche

