Saint-Genis-Laval : des gens du voyages quittent un terrain qu'ils occupaient depuis fin août

Installés depuis le 30 août sur le site du 62 route du Millénaire, les occupants ont quitté volontairement les lieux dimanche après-midi suite à un nouvel arrêté préfectoral.

Les occupants installés depuis fin août sur le site de l'ancienne imprimerie Brailly ont quitté les lieux dimanche, selon la municipalité qui salue les "efforts conjoints" de la ville, de la préfecture, de la Métropole et des forces de l'ordre.

"Troubles avérés à l'ordre public"

Une première opération d'évacuation prévue le 24 septembre avait été "stoppée sur site par un recours contre l'arrêté préfectoral". Le tribunal administratif a débouté les occupants le 26 septembre. Après notification d'un nouvel arrêté samedi, "les gens du voyage ont quitté volontairement le site dimanche 28 septembre en début d'après-midi".

L'expulsion était motivée par "des troubles avérés à l'ordre public (dépôts sauvages, bruits nocturnes, dégradations), un risque sanitaire caractérisé" et "une occupation illégale du domaine privé".

Le site a été "de nouveau sécurisé par la ville, puisque les propriétaires n'agissent pas malgré leurs obligations". La municipalité prévient que "toute occupation illicite de terrain sera systématiquement combattue".