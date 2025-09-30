Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

En fuite, le conducteur suspecté d'avoir fauché un enfant à Lyon s'est rendu

  • par La rédaction

    • L'automobiliste suspecté d'avoir percuté un enfant de six ans le 27 septembre s'est rendu à la police ce lundi.

    Un homme disant être le conducteur du véhicule ayant percuté un enfant de six ans à Lyon s'est rendu lundi 29 septembre vers 16 h 30. Selon nos confrères du Progrès, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

    L'accident s'est produit 48 heures plus tôt, le 27 septembre au cours de l'après-midi dans le quartier de Mermoz. Un automobiliste a fauché un jeune garçon de six ans qui traversait la rue Joseph Charlier.

    L'enfant est grièvement blessé à la tête, mais le conducteur a pris la fuite, abandonnant sa voiture et fuyant à pied. Le pronostic vital de n'enfant n'est plus engagé mais il souffre d'un important traumatisme crânien.

    Une enquête a été ouverte.

    Les bugnes lyonnaises : l'actualité politique vue par Jibé

