En fuite, le conducteur suspecté d'avoir fauché un enfant à Lyon s'est rendu

L'automobiliste suspecté d'avoir percuté un enfant de six ans le 27 septembre s'est rendu à la police ce lundi.

Un homme disant être le conducteur du véhicule ayant percuté un enfant de six ans à Lyon s'est rendu lundi 29 septembre vers 16 h 30. Selon nos confrères du Progrès, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

L'accident s'est produit 48 heures plus tôt, le 27 septembre au cours de l'après-midi dans le quartier de Mermoz. Un automobiliste a fauché un jeune garçon de six ans qui traversait la rue Joseph Charlier.

L'enfant est grièvement blessé à la tête, mais le conducteur a pris la fuite, abandonnant sa voiture et fuyant à pied. Le pronostic vital de n'enfant n'est plus engagé mais il souffre d'un important traumatisme crânien.

Une enquête a été ouverte.