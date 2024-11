Lyon : les nouveaux e-Vélo'v seront officiellement lancés le 28 janvier

Les nouveaux Vélo'v électriques seront officiellement disponibles le 29 janvier 2025 dans la métropole de Lyon. Ils seront accessibles pour moins de 9 € par mois.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a annoncé jeudi 28 novembre sur le réseau social Bluesky que les nouveaux e-Vélo'v seront officiellement lancé sur tout le territoire de la Métropole de Lyon le 29 janvier 2025.

2 500 nouveaux vélos électriques

"Il suffira d'une nuit pour que nous remplacions l'ensemble de la flotte eVelo'v par le nouveau modèle", indique Bruno Bernard, alors que les stations sont, depuis plusieurs mois, rénovées pour accueillir ces nouveaux biclous. 2 500 nouveaux vélos seront déployés, soit la moitié du parc total de Vélo'v.

Lire aussi : Face à l'échec e-Vélo'v, la Métropole de Lyon présente son nouveau vélo électrique

Pour rappel, face à l'échec du service de Vélo'v électrique avec batterie amovible imaginé par l'ex-président de la Métropole, David Kimelfeld, le nouvel exécutif a revu le dispositif avec des batteries cinq fois plus puissantes, intégrées aux vélos et automatiquement rechargées en station. Un support téléphone sera également installé sur les vélos avec un port USB permettant la recharge.

Options d'abonnement Vélo'v. (@Métropole de Lyon)

Pour financer le déploiement de ce nouveau service sans surcoût pour la collectivité, les tarifs des abonnements Vélo'v classique vont légèrement augmenter. Ainsi, la formule au tarif plein passera de 31 € à 39 € par an. La formule 14-25 ans passera de 16,50 € à 19,50 € par an. Le tarif solidaire reste quant à lui à 15 €. Il sera néanmoins possible de mensualiser ses paiements pour rendre le service plus accessible. Le déblocage simple pour un trajet passera quant à lui de 1,80 € pour 30 minutes à 1 €. Pour chacune de ces formules, il sera possible d'accéder à un Vélo'v électrique en déboursant 1 € de plus pour un trajet de 30 minutes.

Des tarifs classiques en hausse, les tarifs électriques en baisse

Les tarifs des formules e-Vélo'v vont quant à eux baisser, l'abonnement plein tarif passant de 155 à 99 € par an et 78 € pour les 14-25 ans, avec là-aussi la possibilité de mensualiser son paiement. Le tarif solidaire s'établit à 49,20 €. Au-delà de six trajets par jour, l'utilisation sera facturée 1 € par trajet pour dissuader des professionnels d'utiliser le service, notamment les services de livraison de repas à domicile.

À noter que Pour les abonnés à la batterie portative e-Vélo’v, la restitution définitive du matériel se fera au comptoir Vélo’v, situé au 11, rue Antoine Salles (Lyon 2ème). Les abonnés concernés pourront basculer sur la nouvelle offre Vélo’v Plus dès lors qu’ils auront rapporté leur batterie e-Vélo’v. Ils auront jusqu’au 28 mars 2025 pour rapporter leur batterie.

Lire aussi : Métropole de Lyon : le nombre de locations Vélo'v a augmenté de 16 % en 2022