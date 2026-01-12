Actualité
Près de Lyon : un bar festif fermé d'urgence après plusieurs rixes

  • par Loane Carpano

    • Suite à plusieurs rixes entre personnes alcoolisées, le bar festif "L'Annexe", situé à Saint-Pierre-Chandieu (Rhône), fait l'objet d'une fermeture administrative.

    Le bar et restaurant festif "L'annexe", situé à Saint-Pierre Chandieu dans le Rhône, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône. Situé chemin de la Bouvière, l'établissement fait l'objet d'une fermeture administrative suite à plusieurs rixes entre personnes alcoolisées.

    Rixes entre personnes alcoolisées

    Dans l'arrêté datant du 31 décembre, les autorités mettent en cause deux rixes survenus entre octobre et novembre 2025, alors que l’établissement avait déjà fait l'objet d'un avertissement. Lors des deux incidents, les clients étaient alcoolisés.

    Lors de la première bagarre survenue dans la nuit du 18 au 19 octobre, une personne avait été grièvement blessée en essayant de désarmer un homme munis d'un couteau. Selon les autorités, le mis en cause avait "consommé une grande quantité de vodka au bar."

    "Considérant que la gérante n'a pas veillé à ne pas servir jusqu'à l'ivresse" et compte tenu de la gravité et de la récidive des rixes, l'établissement sera contraint de rester fermé pour une durée d'un mois à compter du 8 janvier.

