Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. @WilliamPham
Les écologistes veulent-ils vraiment faire sauter le bouchon de Fourvière ?

  • par Paul Terra

    • Les écologistes ont, en partie, été élus en 2020 sur la promesse de ne pas réaliser le tronçon manquant du périphérique lyonnais. Un engagement tenu mais qui n’a pas permis de régler le passage de l’autoroute et de ses plus de 100 000 véhicules par jour en plein cœur de Lyon. Le bouchon de Fourvière risque de perdurer encore quelques années.

    Depuis cinq ans, les écologistes ont fermé ou modifié des rues un peu partout dans Lyon et la métropole. En raison de leur objectif de mieux partager l’espace public entre tous les usages, la voiture a dû céder sa position hégémonique. De la montée du Chemin-Neuf (5e) à l’avenue Rockefeller (8e), la majorité métropolitaine a fait de la place aux piétons et cyclistes, que le trafic automobile soit important ou modeste. Paradoxalement, leur volonté de réduire la place de la voiture en ville a presque totalement épargné le plus gros pourvoyeur de trafic automobile de l’agglomération lyonnaise. Sur l’axe M6-M7, emprunté par 115 000 véhicules par jour, d’après les comptes de la Métropole, l’exécutif écologiste métropolitain n’a agi qu’en marge et avec des pincettes. “Nous n’avons pas rien fait. Nous avons créé une voie de covoiturage qui permet d’avoir plus de monde sur l’infrastructure et moins de voitures. Deux lignes de bus express, 10E et 15E, ont aussi été lancées”, assure Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités à la Ville de Lyon et conseiller métropolitain Les Écologistes. Quand Gérard Collomb avait obtenu le déclassement de l’autoroute en voirie métropolitaine en 2016, il tablait sur une requalification en boulevard urbain, sur le modèle du quai Charles-de-Gaulle longeant la Cité internationale, à horizon 2030, avec un trafic ramené à 50 000 véhicules par jour. En 2026, il pensait pouvoir installer un feu quelque part entre Perrache et le musée des Confluences. 

