  • par Loane Carpano

    • Invitée de BFM, la candidate Insoumise aux municipales de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, s'est exprimée sur ses liens avec le groupe antifasciste de la Jeune Garde.

    Cinq jours après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, la candidate aux municipales et députée du Rhône LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi, s'est exprimée à l'antenne de BFM Lyon mercredi 18 février. La candidate Insoumise a, pour la première fois depuis l'affaire, abordé ses liens avec la Jeune Garde, un groupuscule antifasciste mis en cause dans le lynchage à mort de Quentin.

    "Depuis le début, nous avons condamné de manière très ferme les violences qui ont été commises jeudi dernier. Nous n'avons rien à voir avec ça", a rappelé Anaïs Belouassa-Cherifi au micro de BFM Lyon. Accusée d'avoir soutenue la Jeune Garde en portant en tee-shirt à l'effigie du groupe antifasciste en novembre dernier, la députée s'est justifiée : "Nous avons soutenu la Jeune Garde lors de sa dissolution aujourd'hui la Jeune Garde est un groupe qui n'existe plus", indique la candidate, avant d'affirmer que ces actes de violence "ne devaient pas être corrélés à la France Insoumise."

    La candidate saisit le procureur

    Anaïs Belouassa-Cherifi est également revenue sur les menaces reçues, qu'elle évoquait hier, dans un post X : "Nous recevons des menaces de mort, des menaces de viol, nous sommes menacés de manière constante", a dénoncé l'Insoumise, qui précise avoir saisi le procureur pour "dire stop à l'impunité d'extrême droite".

    A l'approche du premier tour des municipales, la candidate appelle à un débat démocratique "serein, apaisé et éclairé". Cette dernière tiendra un meeting aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, maintenu jeudi 26 février à la Bourse du Travail. "Je suis et serais toujours une militante antifasciste pour combattre l'extrême droite et ses idées nauséabondes", a enfin déclaré Anaïs Belouassa-Cherifi.

