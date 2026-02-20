"Quel rat" : Elon Musk insulte Grégory Doucet qui demande l'interdiction de l'hommage à Quentin Deranque

Le patron de Telsa et X a insulté le maire de Lyon après avoir appris qu'il demandait l'interdiction de la marche d'hommage au militant d'ultra-droite lynché à mort.

L'extrême droite de l'Europe et du monde s'indigne. Après les déclarations de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, c'est le patron de X et Tesla, Elon Musk qui réagit au lynchage mortel du militant d'ultra-droite Quentin Deranque à Lyon. Le proche de Donald Trump a insulté le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Réagissant à un post indiquant que l'écologiste demande l'interdiction de la manifestation d'hommage prévue ce samedi, Elon Musk a écrit : "What a rat", "quel rat", en français. Aux États-Unis, l'insulte désigne notamment un traître. Une déclaration à laquelle le sénateur écologiste Thomas Dossus a répondu : "Tu parles dans le vent Elon" écrit-il, alors que le maire de Lyon a quitté le réseau depuis son rachat par le patron de Tesla.