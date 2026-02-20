En déplacement à Bron, la candidate aux métropolitaines Véronique Sarselli (Grand Coeur lyonnais), a dévoilé de nouvelles propositions concernant la sécurité. Elle évoque notamment la création d'une vice-présidence et d'un fond métropolitain dédiés au sujet.

Jeudi 19 février, la candidate aux métropolitaines de Lyon pour le groupe Grand Coeur lyonnais, Véronique Sarselli (LR) a profité d'une visite du nouveau poste de police de Bron pour faire quelques annonces concernant la sécurité. Aux côtés du maire de la commune Jérémie Bréaud (LR), du maire de Mions, Mickaël Paccaud (LR) et de sa tête de liste pour la circonscription Porte des Alpes, Gilles Gascon (LR), la candidate a tenu à réaffirmer la place de la sécurité dans sa campagne. Un volet que Véronique Sarselli, et les trois maires LR, reprochent au président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, d'avoir négligé.

"La Métropole ne nous a pas aidés en terme de sécurité, elle a mis zéro euro sur la table", tacle Jérémie Bréaud en faisant notamment référence au nouveau poste de police, financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Bron. A noter que la Métropole de Lyon ne dispose d'aucune compétence sur la sécurité, mais, peut décider si elle le veut, d'aider à financer des projets entrepris par les municipalités.

Création d'une vice-présidence à la Sécurité

Malgré le fait que la compétence n'appartienne pas à la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli compte bien faire de la sécurité l'un des volets phare de sa campagne. "Chaque collectivité doit prendre son rôle et sa responsabilité vis-à-vis des sujets de sécurité", affirme la candidate. Elle ajoute : "Lorsqu'une équipe investit dans la sécurité, elle redonne confiance aux habitants qui réinvestissent l'espace public."

En ce sens, et en plus des mesures déjà annoncées, notamment la création d'une police métropolitaine des transports et la mise en place de portiques de sécurité à l'entrée des collèges, Véronique Sarselli souhaite créer une place de vice-président à la Métropole de Lyon, dédié à la Sécurité. "Il faut que dans la commission métropolitaine, nous parlions de sécurité", se justifie Véronique Sarselli, qui souhaiterait faire intervenir ce dernier dans plusieurs domaines, dont l'espace publique, mais aussi le sport ou la culture.

Un fond métropolitain dédié au sujet

La candidate Grand Coeur lyonnais souhaite également créer un fonds métropolitain de dotation pour accompagner les communes en terme de sécurité : "Cet argent pourra, par exemple, aider les communes de la Métropole à se doter de caméras de vidéosurveillance, ou à équiper leur police municipale", indique-t-elle. Si Véronique Sarselli a affirmé être entrain de "chiffrer ce fond", son équipe l'estime pour l'instant à 500 000 euros par an.

En parallèle le groupe Grand Coeur lyonnais propose de lancer des assises Territoriales de la Sécurité et de la Tranquillité publique, avant la fin de l'année 2026 "pour définir une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance." Lors de ces dernières, le groupe devrait définir les contours d'un "pôle métropolitain de sûreté", que Véronique Sarselli souhaiterait implanter à Ecully, en complément du HUB de sécurité existant."L'objectif serait d'avoir un lieu où se coordonne et se centralise l'information, pour réussir à avoir une véritable stratégie de sécurité", précise la candidate LR.

