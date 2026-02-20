Benjamin Biolay au Radiant-Bellevue : bleu comme lui !

Une tournée acoustique forcément particulière de l’artiste lyonnais, oscillant entre musique brésilienne et pop anglo-saxonne

Après deux disques qui cherchaient à faire la course au tube pop, Grand Prix et Saint-Clair, Benjamin Biolay est revenu en 2025 sur le temps, le désir de le prendre, justement, ce temps, des envies de grandeur rimant avec longueur et langueur.

D’où un double album voyageur, Le Disque bleu, inspiré par l’Argentine, son eldorado sud-américain où vit sa fille de 6 ans, mais oscillant entre musique brésilienne (la bossa y a que ça de vrai) et pop anglo-saxonne. Ce projet, Biolay le présente sur scène à l’occasion d’une tournée acoustique un peu spéciale qui passe évidemment par Lyon.

Benjamin Biolay – Le 25 février au Radiant-Bellevue