Actualité
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Lyon : Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin "dans la ville de Jean Moulin"

  • par Nathan Chaize

    • Le maire de Lyon refuse d'afficher le portrait du jeune militant d'ultra-droite sur l'Hôtel de Ville. "Ce serait un très mauvais signal", dans "la capitale de la résistance", justifie-t-il.

    Objet de toutes les récupérations politiques, le lynchage à mort du militant d'ultra-droite Quentin Deranque, le 12 février à Lyon, anime la campagne des municipales. Jeudi, le candidat Coeur Lyonnais, Jean-Michel Aulas a demandé au maire de Lyon d'afficher le portrait du jeune homme sur l'Hôtel de Ville. "Par ce symbole, Lyon n’honorera pas seulement la mémoire d’un de ses fils : elle marquera son refus implacable de la violence et de la haine", écrivait dans une tribune l'ancien patron de l'Olympique lyonnais.

    Grégory Doucet dénonce "l'indécence" de la demande de Jean-Michel Aulas

    Interrogé par BFM TV quelques heures plus tard, Grégory Doucet a indiqué que ce n'était "certainement pas une bonne idée" et regretté "l'indécence" de cette demande. "Une enquête est en cours qui vise à établir les responsabilités. On est dans un moment de deuil de la famille et il est nécessaire de le respecter", a débuté l'élu écologiste qui a appelé à l'interdiction d'un hommage de l'ultra-droite organisée samedi.

    "Mettre le portrait de quelqu'un qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon ne me semble pas approprié. On est ici dans la Ville de Jean Moulin. On est dans la capitale de la résistance et je crois que ce serait un très mauvais signal que de mettre le portrait de ce jeune homme", a conclu le maire.

    Pour rappel, le jeune homme lynché à mort était en effet un membre actif de plusieurs groupuscules d'ultra-droite. Il a notamment participé au défilé néo-fasciste du C9M à Paris en mai 2025.

