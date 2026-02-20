Actualité
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet©PHOTOPQR/LE PROGRES/StÈphane GUIOCHON

Municipales à Lyon : l'écart se resserre entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas selon un nouveau sondage

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Un nouveau sondage montre que l'écart se resserre de nouveau entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas aux élections municipales à Lyon.

    La dynamique est pour l'heure du côté du maire sortant. Nos confrères de Politico publient ce vendredi un sondage Cluster-17* sur les élections municipales à Lyon. Quinze jours après le sondage du Progrès qui voyait Grégory Doucet gagner des points et Jean-Michel Aulas en perdre, la dynamique est la même dans cette nouvelle enquête.

    Le candidat Coeur Lyonnais recueille ainsi 42 % des intentions de vote tandis que le maire sortant obtiendrait 31 % des suffrages. Ils sont suivis de loin pas le candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais et par la candidate insoumise Anaïs Belouassa Cherifi, tous deux à 9 %. Georges Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert complètent le tableau avec 4 et 3 %.

    S'il est toujours difficile de comparer des sondages différents, notons que Jean-Michel Aulas était donné à 44 % dans le dernier sondage du Progrès publié début février, tandis que Grégory Doucet était donné à 31%. Le scénario d'un second tour serré semblerait ainsi se dessiner. D'autant que si la candidate insoumise n'obtient pas les 10 % nécessaires à une qualification au second tour, Grégory Doucet n'aurait pas à trancher officiellement l'explosive question d'une alliance avec LFI.

    *Etude réalisée par Cluster 17 pour POLITICO, du 16 au 19 février 2026, via des questionnaires autoadministrés en ligne, auprès d’un échantillon de 931 Français représentatifs de la population de Lyon âgée de 18 ans et plus, dont 793 inscrits sur les listes électorales à Lyon. L’échantillon est réalisé selon la méthode des quotas, au regard des critères de genre, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et d’arrondissement d’habitation. L’enquête a fait l’objet d’un redressement sociodémographique (données Insee) et d’un redressement politique sur la base de la reconstitution des votes suivants : premier tour de la présidentielle 2022, premier tour des municipales 2020 et Européennes de 2024. La marge d’erreur pour 793 personnes est comprise entre 1,5 et 3,5 points. 

    à lire également
    Mort de Quentin à Lyon : Nuñez "ne demande pas l'interdiction" de la marche d'ultra-droite samedi à Lyon 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mort de Quentin à Lyon : Nuñez "ne demande pas l'interdiction" de la marche d'ultra-droite samedi à Lyon  08:11
    Lyon : Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin "dans la ville de Jean Moulin" 07:53
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : l'écart se resserre entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas selon un nouveau sondage 07:35
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : ce que l'on sait des sept hommes mis en examen 07:27
    Météo : un ciel nuageux ce vendredi à Lyon avec des températures de saison 07:14
    d'heure en heure
    Alain Giordano
    Végétalisation de Bellecour : "Nous ferons mieux qu’eux", promet Alain Giordano (Coeur lyonnais) 07:00
    Municipales à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert dépose des listes dans six arrondissements 19/02/26
    Une supérette de Villeurbanne ciblée par des tirs de mortier 19/02/26
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : le parquet requiert le placement en détention provisoire de sept suspects 19/02/26
    Sylvain Grataloup, le président national de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Municipales à Lyon : l'UNPI appelle à un "changement d'approche" sur le logement 19/02/26
    transavia aéroport de lyon
    Il devait rejoindre Lyon, un avion détourné vers Athènes 19/02/26
    À Lyon, les liens étroits entre la France insoumise et la Jeune garde 19/02/26
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard défend son tramway Nord, un projet "réfléchi et utile" 19/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut