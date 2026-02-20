Municipales à Lyon : l'écart se resserre entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas selon un nouveau sondage

Un nouveau sondage montre que l'écart se resserre de nouveau entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas aux élections municipales à Lyon.

La dynamique est pour l'heure du côté du maire sortant. Nos confrères de Politico publient ce vendredi un sondage Cluster-17* sur les élections municipales à Lyon. Quinze jours après le sondage du Progrès qui voyait Grégory Doucet gagner des points et Jean-Michel Aulas en perdre, la dynamique est la même dans cette nouvelle enquête.

Le candidat Coeur Lyonnais recueille ainsi 42 % des intentions de vote tandis que le maire sortant obtiendrait 31 % des suffrages. Ils sont suivis de loin pas le candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais et par la candidate insoumise Anaïs Belouassa Cherifi, tous deux à 9 %. Georges Képénékian et Nathalie Perrin-Gilbert complètent le tableau avec 4 et 3 %.

S'il est toujours difficile de comparer des sondages différents, notons que Jean-Michel Aulas était donné à 44 % dans le dernier sondage du Progrès publié début février, tandis que Grégory Doucet était donné à 31%. Le scénario d'un second tour serré semblerait ainsi se dessiner. D'autant que si la candidate insoumise n'obtient pas les 10 % nécessaires à une qualification au second tour, Grégory Doucet n'aurait pas à trancher officiellement l'explosive question d'une alliance avec LFI.

*Etude réalisée par Cluster 17 pour POLITICO, du 16 au 19 février 2026, via des questionnaires autoadministrés en ligne, auprès d’un échantillon de 931 Français représentatifs de la population de Lyon âgée de 18 ans et plus, dont 793 inscrits sur les listes électorales à Lyon. L’échantillon est réalisé selon la méthode des quotas, au regard des critères de genre, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et d’arrondissement d’habitation. L’enquête a fait l’objet d’un redressement sociodémographique (données Insee) et d’un redressement politique sur la base de la reconstitution des votes suivants : premier tour de la présidentielle 2022, premier tour des municipales 2020 et Européennes de 2024. La marge d’erreur pour 793 personnes est comprise entre 1,5 et 3,5 points.