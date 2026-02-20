Un talk-show radiophonique musical et dansé

Joana Schweizer et Denis Plassard créent une émission de radio pas comme les autres et inventent une nouvelle forme chorégraphique portée par l’humour et le jeu. À ne pas rater !

Depuis toujours Denis Plassard considère la danse comme un terrain de jeu où il mêle la musique, les sons, le texte, l’humour et l’absurde, abordant des thèmes comme la contrainte ou la manipulation. Pour cette nouvelle création, En direct et en simultané, il invite – autour de sa passion pour la radio et les talk-shows américains – trois artistes dont la chorégraphe et musicienne Joana Schweizer avec laquelle il écrit le spectacle et deux musiciens/complices Diane Delzant et Nicolas Giemza.

Ensemble, ils créent une émission de radio en direct et en public où ils font tout eux-mêmes de façon artisanale : musiques, jingles, spots publicitaires, chroniques, critiques (genre “Le Masque et la plume”), recette de cuisine et où bien sûr ils chantent et dansent. Mais c’aurait été trop simple si cela s’était arrêté là car le spectacle est diffusé en même temps qu’il est joué sur une radio locale ou un site internet, sans être enregistré ni diffusé par la suite tel un podcast.

Autrement dit, soit vous regardez la pièce programmée à une date précise soit vous l’écoutez, comme une vraie émission de radio en direct, l’inverse pouvant se faire à une autre date de représentation. “Ce qui nous intéresse avec Joana, dit-il, c’est de jouer sur la double facette, ce qui est visible par les gens qui sont là et ce que les gens vont écouter à distance. Et de jouer sur le vrai/faux des deux. Les gens qui sont dans la salle sont complices quelque part de ce qu’on produit pour ceux qui écoutent et inversement pour les gens qui vont écouter cela doit vraiment avoir l’air d’une émission de radio, on ne voit pas le travail du corps et justement ce qui m’intéresse c’est que pendant qu’ils écoutent, les auditeurs se demandent ce qu’on peut bien faire dessus.”

La manipulation et les fake news derrière le thème du bien-être

“On vit dans un monde basé sur le trouble de la perception, sur ce qui est vrai et ce qui est faux et on voulait parler du rapport à la crédulité, à la croyance. Le thème officiel de l’émission est le bien-être et il y a beaucoup de choses là-dessus sur les réseaux, des choses flippantes aussi, on vend aux gens du coaching sur le développement de soi alors qu’en fait ils sont manipulés. Cette question croise le chemin de la danse, du corps et du mouvement, elle offre un délicieux terrain de jeu et de détournement.”

Ainsi, le chorégraphe évoque cette rubrique qui parle de Marce&luce, un cabinet spécialisé dans le coaching négatif qui s’est rendu compte que plus on tapait sur les gens, plus ça les motivait. Il y a aussi la méthode Poney qui consiste à visualiser un poney pour faire baisser son QI et se sentir mieux après. À la question sur la danse, il répond : “Le travail du corps n’est pas dans l’illustration, même si parfois le mouvement va avec le texte, il est plutôt dans le décalage et la danse n’a pas tout le temps à voir avec ce qu’on dit. Comme on parle, on chante, on danse, on joue de la musique et que tout est sans arrêt superposé, le plus difficile c’est de faire en sorte que ce soit fluide, vite accessible et hyper ludique pour que cela soit aussi fun que dans ces émissions où tout est un peu surjoué avec du plaisir et de la joie…”

À noter que le spectacle est présenté gratuitement au théâtre Astrée de Villeurbanne, le 24 février à 19 h 19 dans le cadre d’une sortie de résidence, un crash test avec la complicité du public. Il sera diffusé en simultané sur le site de la compagnie Propos (compagnie-propos.com) et ce avant la première officielle qui aura lieu le 27 février au Lux, scène nationale de Valence.

En direct et en simultané - Denis Plassard et Joana Schweizer – Le 24 février au théâtre Astrée à Villeurbanne. Gratuit.

Réservation : theatre-astree.univ-lyon1.fr