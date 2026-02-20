Actualité
La marche d’hommage à Quentin Deranque aura bien lieu à Lyon. (Photo Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Lyon : les obsèques de Quentin Deranque se tiendront mardi prochain

  • par Clémence Margall

    • Les obsèques du militant nationaliste de 23 ans, Quentin Deranque, décédé le 14 février à Lyon, se tiendront mardi 24 février. Des messes seront organisées dans l'Isère, puis à Lyon.

    Les obsèques de Quentin Deranque, militant nationaliste battu à mort le 12 février dernier en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, se tiendront mardi prochain, ont appris nos confrères de BFM Lyon.

    Celles-ci se feront dans la plus triste intimité, tandis que deux messes devraient être organisées à Jardin, dans l’Isère, dimanche 22 février, et une seconde à Saint-Just, dans le 5e arrondissement, le lendemain.

    Lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : ce que l'on sait des sept hommes mis en examen

    La marche en hommage maintenue ce samedi

    Pour rappel, la marche organisée par l’ultra-droite ce samedi en hommage à Quentin est maintenue, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, ce vendredi. Un dispositif policier "très important" sera déployé tandis que 2 000 à 3 000 personnes sont attendues. Les parents de Quentin Deranque, par la voix de leur avocat, Me Fabien Rajon, avaient déjà annoncé qu’ils ne s’y rendraient pas, affirmant sur BFM TV qu’ils ne la "soutiennent pas".

    Craignant des débordements et un "trouble à l'ordre public", le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait notamment demandé à la préfecture du Rhône d’interdire le rassemblement.

    La manifestation a été déclarée en préfecture par Aliette Espieux, une militante anti-IVG qui notamment a relayé de nombreuses publications du groupuscule néofasciste national-révolutionnaire Lyon Populaire. Le fondateur de ce groupe, Eliot Bertin a été mis en examen et placé en détention provisoire en février 2024 pour association de malfaiteurs après l'attaque d'une conférence sur la Palestine dans le 5e arrondissement le 11 novembre 2024. Sept personnes avaient été blessées, dont trois grièvement.

    Lire aussi : Lyon : Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin "dans la ville de Jean Moulin"

    à lire également
    Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile son programme pour Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un talk-show radiophonique musical et dansé 12:36
    Lyon : les obsèques de Quentin Deranque se tiendront mardi prochain 12:04
    Benjamin Biolay au Radiant-Bellevue : bleu comme lui ! 11:51
    Radiant-Bellevue : Édouard Baer, Cyrano et dandy de grands chemins… 11:24
    Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile son programme pour Lyon 10:54
    d'heure en heure
    Véronique Sarselli, Gilles Gascon, Mixkaël Paccaud, Jérémie Bréaud
    Métropolitaines 2026 à Lyon : les nouvelles propositions de Véronique Sarselli sur la sécurité 10:42
    Lyon : un restaurant japonais du 3e arrondissement fermé après un contrôle d'hygiène 10:10
    Anais Belouassa Cherifi
    "Condamné de manière très ferme les violences" : à Lyon, la candidate insoumise s'exprime sur ses liens avec la Jeune Garde 09:42
    Mort de Quentin Deranque : Jean-Luc Mélenchon charge la police qui n'a "absolument rien fait" 09:37
    "Quel rat" : Elon Musk insulte Grégory Doucet qui demande l'interdiction de l'hommage à Quentin Deranque 08:39
    Mort de Quentin à Lyon : Nuñez "ne demande pas l'interdiction" de la marche d'ultra-droite samedi à Lyon  08:11
    Lyon : Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin "dans la ville de Jean Moulin" 07:53
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : l'écart se resserre entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas selon un nouveau sondage 07:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut