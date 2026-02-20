Lyon : les obsèques de Quentin Deranque se tiendront mardi prochain

Les obsèques du militant nationaliste de 23 ans, Quentin Deranque, décédé le 14 février à Lyon, se tiendront mardi 24 février. Des messes seront organisées dans l'Isère, puis à Lyon.

Les obsèques de Quentin Deranque, militant nationaliste battu à mort le 12 février dernier en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, se tiendront mardi prochain, ont appris nos confrères de BFM Lyon.

Celles-ci se feront dans la plus triste intimité, tandis que deux messes devraient être organisées à Jardin, dans l’Isère, dimanche 22 février, et une seconde à Saint-Just, dans le 5e arrondissement, le lendemain.

La marche en hommage maintenue ce samedi

Pour rappel, la marche organisée par l’ultra-droite ce samedi en hommage à Quentin est maintenue, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, ce vendredi. Un dispositif policier "très important" sera déployé tandis que 2 000 à 3 000 personnes sont attendues. Les parents de Quentin Deranque, par la voix de leur avocat, Me Fabien Rajon, avaient déjà annoncé qu’ils ne s’y rendraient pas, affirmant sur BFM TV qu’ils ne la "soutiennent pas".

Craignant des débordements et un "trouble à l'ordre public", le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait notamment demandé à la préfecture du Rhône d’interdire le rassemblement.

La manifestation a été déclarée en préfecture par Aliette Espieux, une militante anti-IVG qui notamment a relayé de nombreuses publications du groupuscule néofasciste national-révolutionnaire Lyon Populaire. Le fondateur de ce groupe, Eliot Bertin a été mis en examen et placé en détention provisoire en février 2024 pour association de malfaiteurs après l'attaque d'une conférence sur la Palestine dans le 5e arrondissement le 11 novembre 2024. Sept personnes avaient été blessées, dont trois grièvement.

