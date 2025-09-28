Actualité
Deux nouvelles voies de covoiturages vont être aménagées sur l’A6 et l’A42, au premier trimestre 2025. (Photo MaxPPP)
Article payant

Quelles (autres) solutions pour faire sauter le bouchon de Fourvière ?

  • par Paul Terra

    • La quasi-impossibilité de réaliser le tronçon manquant du périphérique entre le 9e et Gerland ralentit tout projet de requalification de la M6-M7. Quelques projets pourraient toutefois en accélérer le réaménagement.

    1. Le RER à la lyonnaise

    Ce serpent de mer est presque aussi vieux que la réalisation du tronçon ouest du périphérique lyonnais entre la porte du Valvert et Gerland. Dès le début des années 2000, Gérard Collomb promettait un déploiement rapide d’un RER à la lyonnaise. Le projet fait consensus politiquement. Les écologistes le portent aussi, tout comme Laurent Wauquiez à l’époque où il présidait le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’État souhaite également développer les liaisons ferroviaires urbaines. Malgré cet alignement de planètes, le dossier reste en stand-by. La principale avancée de ce mandat réside dans le lancement d’une super étude à 2,5 millions d’euros reprenant toutes les études précédentes avec pour finalité de dessiner les contours d’un futur Service express régional métropolitain (SERM) lyonnais, la nouvelle dénomination du RER à la lyonnaise. Ce nouveau réseau, porté par la Région et la Métropole, s’articulerait sur un train tous les quarts d’heure dans la première couronne et toutes les trente minutes en seconde couronne. Sur le papier, l’idée est séduisante et offrirait aux habitants des zones périurbaines une alternative crédible à la voiture. Dans les faits, le SERM se heurte à des blocages techniques et financiers. Le réseau ferroviaire lyonnais est actuellement saturé et ne permettrait pas en l’état de faire circuler plus de trains. Le contournement pour les trains de marchandises fait partie des préalables. Le projet est chiffré à 2 milliards d’euros et ne sera pas livré avant 2035. Pour le nœud ferroviaire lyonnais, la facture est encore plus élevée : 4 milliards d’euros. “Avec nos capacités financières actuelles, on ne peut pas le financer uniquement avec de l’argent public”, admet Alexandre Vincendet, maire Horizons de Rillieux-la-Pape, qui plaide pour la création d’une société publique-privée finançant les grandes infrastructures lyonnaises. “Dans l’imaginaire des gens, le SERM sera comme le RER en région parisienne mais nous n’y arriverons jamais. Nous aurons plutôt des TER de proximité comme les lignes Vienne-Villefranche ou celles entre Bourgoin et Lyon ou Ambérieu et Lyon. Elles jouent déjà ce rôle. Le grand problème du ferroviaire à Lyon, c’est la traversée de la Part-Dieu. Des quais ont été rajoutés mais il n’y en aura jamais assez si on veut à la fois plus de TGV et plus de RER. Emmanuel Macron a relancé les SERM mais le sujet n’a pas été évoqué lors de la conférence sur le financement des infrastructures. Le RER à la lyonnaise va se fracasser sur la question de son financement.” Le déploiement de ce nouveau réseau fait toujours partie du bouquet de solutions envisagé par la Métropole de Lyon afin de diminuer le trafic sous Fourvière.

    Il vous reste 71 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Neuville-sur-Saône est accessible par la gare TER d’Albigny de l’autre côté de la Saône. De là, il faut compter seulement 11 minutes pour arriver à la gare de la Part-Dieu
    Article payant Dans le Val de Saône, la droite s’unit pour faire barrage aux écologistes
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Neuville-sur-Saône est accessible par la gare TER d’Albigny de l’autre côté de la Saône. De là, il faut compter seulement 11 minutes pour arriver à la gare de la Part-Dieu
    Article payant Dans le Val de Saône, la droite s’unit pour faire barrage aux écologistes 08:03
    Article payant Quelles (autres) solutions pour faire sauter le bouchon de Fourvière ? 07:45
    Article payant Les écologistes veulent-ils vraiment faire sauter le bouchon de Fourvière ? 07:30
    Sorj Chalandon
    “Faire la paix, c’est s’asseoir avec le salaud en face” 07:00
    Université : Lyon 2 est mort ce soir ? 27/09/25
    d'heure en heure
    Le lac Léman est la plus grande réserve d’eau douce d’Europe. Le président Emmanuel Macron a programmé une visite en Suisse en novembre. Annoncera-t-il une nouvelle gouvernance pour le lac léman si stratégique ? © Chiem Seherin / Pixabay
    Des substances chimiques contaminent le lac Léman, mais l'eau reste buvable 27/09/25
    métro TCL
    Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon 27/09/25
    Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche 27/09/25
    pompier camion faits-divers
    Près de Lyon, deux personnes âgées fauchées par un camion 27/09/25
    Saison culturelle à Vénissieux : des récits et des images 27/09/25
    Jean-Michel Aulas frappe les écologistes pour rassembler 27/09/25
    douane
    Rhône : démantèlement d'un réseau de cigarettes contrefaites 27/09/25
    Les premiers logements étudiants du quai Arloing devraient être livrés pour septembre 2027.
    Un ancien bâtiment du quai Arloing transformé en résidence étudiante 27/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut